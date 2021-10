Už v prvním poločase zdemolovala Mohelnice naděje Litovle na bodový export z venkovního hřiště. Za domácí skóroval v úvodní fázi zápasu dvakrát Jan Fišara, gól přidal i Martin Srdýnko a smůlu Litovle potvrdil vlastním gólem Petr Heinz. Ještě před poločasovou pauzou zamířil po druhé žluté kartě do šaten domácí Kožela a přesilovka mohla být pro Tatran alespoň malým příslibem na lepší druhou půli. Ve 48. minutě se ale opět radovali domácí, kteří navyšovali už na 5:0 a nakonec se jim podařilo v deseti udržet i čisté konto inkasovaných branek.

Divácky atraktivní severské derby Rapotína s Velkými Losinami přineslo osmé kolo krajského přeboru. Příznivci obou celků čekali na první gól až do druhého dějství. V 53. minutě se po rohovém kopu s výrazným přispěním hostujícího hráče prosadil rapotínský Jaroslav Klemsa. Domácí drželi těsný rozdíl ve skóre a při závěrečné riskantní hře Velkých Losin přidal razítko na výhru Martin Charvát gólem do opuštěné branky.

Želatovice přivítaly v 8. kole Ústí, hosté slavili gólový zásah už v 5. minutě. Domácí celek do poločasu dokázal srovnat a deset minut po pauze už Želatovičtí vedli. Jenže hosté z Hranicka ještě zápas zdramatizovali, v 64. minutě byl stav opět vyrovnaný. Rozhodnutí nakonec přinesla penalta za hru rukou v pokutovém území, o exekuci se pro Želatovice úspěšně postaral Tomáš Čtvrtníček.

Vydařený ofenzivní výkon předvedli na hřišti Jeseníku hráči Lutína. Hostující mužstvo si do druhého poločasu hýčkalo pohodlný třígólový náskok a ani po pauze Jeseničtí zápas nedokázali zdramatizovat. Po hodině hry navyšoval na 1:5 v dresu Sigmy druhou brankou v utkání Jiří Vymazal, v 90. minutě pečetil na konečných 2:6 Zdeněk Pavlík.

Medlov v domácím utkání prověřoval od úvodních minut obranu Kralic na Hané, z prvního gólu se ale radovali hosté. Po brance z 25. minutě se domácí snažili o vyrovnání, zadařilo se jim až v závěrečné fázi zápasu. Během šesti minut se dvakrát trefil Pavel Pospíšil a zvrátil tak vývoj střetnutí ve prospěch Medlova. V závěru přidal pojišťovací zásah Jan Šléška a Medlovští si zapsali do tabulky tři body.

Cenné tři body získal na domácí půdě Brodek u Přerova. Hostující tým z Bohuňovic inkasoval ve 28. minutě. Snaze o vyrovnání ze strany týmu z Olomoucka domácí dokázali odolávat a čtvrthodiny před koncem se Brodku podařilo navýšit náskok. Bohuňovice ještě stačily obratem snížit, ale to už bylo ze strany hostů vše.

Regionální Deník vám ve spolupráci s Krajským fotbalovým svazem v Olomouci přináší exkluzivně sestřihy duelů Krajského přeboru. Podívejte se, co se událo na hřištích ve 8. kole.

