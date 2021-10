Želatovice - Šternberk 0:1

Branka: 14. Kryl.

Jeseník - Medlov 0:0 pen. 5:4

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „Sestavu na dnešní utkání s Medlovem jsme dávali dohromady velmi těžce, několik kluků šlo do zápasu se zraněním, chtěl bych jim poděkovat, že to zvládli. Jinak utkání bylo o tom, kdo dá první gól, protože vyložených šanci moc nebylo. Kutal šel v 1 poločase sám na bránu, ale gólman jeho střelu vyrazil na tyč. Ve 2. poločase to bylo opět velmi vyrovnané. Medlov i moji kluci bojovali hlavně o střed pole, gólu jsme se ale nedočkali. Penalty jsme tentokrát i díky Pastucovi vyhráli a dva body proti silnému Medlovu bereme!“

Zdeněk Bartoněk (kapitán Medlova): „Do dnešního zápasu jsme, podobně jako v minulém kole, nastoupili v okleštěné sestavě. I přes to jsme byli v prvním poločase herně mírně lepší, avšak do velkých šancí nás soupeř moc nepouštěl. Naopak z ojedinělého brejku zahrozil Jeseník, kterého dobře vychytal Jarda Nesét v bráně. Ve druhém dějství se hra víceméně srovnala, ale i nadále se hrálo bez větších šancí. Když už došlo k nějaké střele, šla většinou buď mimo nebo byla zblokována. Tím pádem je remíza asi spravedlivá, následné penalty už jsou o štěstí. A to se dnes naklonilo na stranu domácích.“

Rapotín - Bohuňovice 4:1

Branky: 20. z pen. Klemsa, 54. Charvát, 72. Boško, 75. Ševčík - 23. Poláček.

Mohelnice - Kralice 2:2 pen. 4:1

Branky: 12. Srdýnko, 61. Kožela - 11. Šup, 47. Baran.

Litovel - Dolany 2:0

Branky: 45. Jindra, 50. Bednář.

Jiří Kohout (trenér Litovle): „Potřebovali jsme potvrdit body z Lipové, což se podařilo. Pro nás je to důležité vítězství v zápase o šest o bodů, který bohužel ovlivnil dost silný vítr. Pro výsledek zápasu pak byl důležitý gól do šatny kapitána Jindry. V úvodu druhé půle přišel uklidňující gól Bednáře a jelikož se soupeři nepodařilo vstřelit kontaktní branku, kterou mohli utkání zdramatizovat, mohli jsme utkání dohrát poměrně v klidu a prostřídat znovu všechny hráče včetně bývalého ligisty Vojty Šroma. Ten ukázal, že kopací technika mu nedělá problém a znovu nám pomohl. S přehledem pak utkání vedli i všichni tři rozhodčí.“

Další zápasy:

NE, 14.30:

V. Losiny - Lipová

Lutín - Ústí

Brodek u Př. - Zábřeh