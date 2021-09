Nezastavíte se, že?

To ne. Ale vůbec to nevadí. Jsem moc rád, že můžeme po covidové pauze, kdy se nic nemohlo konat, zase akce pořádat. Je to na dobrou věc.

O jakou akci půjde v Šumperku?

V úterý na státní svátek 28. září to bude OP Papírna Cup. Fotbalový turnaj pro dvě kategorie ročníků 2011 a 2009. Dvakrát dvanáct týmů z celé republiky. Liberec, Příbram, Hradec Králové, samozřejmě Baník, Sigma a Zbrojovka Brno. Bude to spojené i s dětským dnem. Děti dostanou spoustu balíčků a cen. Mají se na co těšit.

Jak jste s odstupem času spokojený s akcí na Andrově stadionu, kde se utkal váš tým s Realem Top Praha?

Moc. Jsem opravdu velmi spokojený. Říkal jsem, že budu spokojený, když šek bude začínat trojkou a to se stalo. Pozitivní ohlasy jsem měl od návštěvníků, účastníků, ovšem především ze samotných rodin, kterým směřovala finanční pomoc. Bylo to hlavně o nich. Líbilo se jim ve VIP sekci i na hřišti, celkově na stadionu. Prakticky všichni, když odcházeli, tak mi opakovali, že to byl pro ně nejlepší den v životě, což je naprosto fantastická pochvala. Úplně stejně mě ale těší efekt, který akce měla navenek. Nabízí se mi teď spousta osobností, že by nám chtěli v budoucnu pomáhat. A to je naprosto úžasné.

Kdo se vám ozval?

Opravdu hodně lidí. Pan (Radoslav) Látal hned za mnou přišel, že by zorganizoval zápas s legendami Baníku Ostrava. Když jsme byli nedávno na běhu 4DRun, tak jsem se tam bavil s panem trenérem Petrem Uličným, který se nabízel, že kdyby nemohl Leoš Kalvoda jako trenér našeho týmu osobností, tak by zaskočil. To je moc pozitivní.

Haló efekt velké akce tedy zabrala a charitativní zápas splnil účel i v tom smyslu, že jste o vaší iniciativě dali vědět?

Přesně tak. Takhle nějak jsme to naplánovali a jsem moc rád, že to vyšlo. Chtěl bych i touto cestou moc a moc poděkovat Sigmě za pomoc s organizací. Sigmund Cup, který byl důležitou součástí a už víme, že v červnu budeme mít další dvoudenní ročník, měli na starosti Mojmír Fryčák s Michalem Hrubým a odvedli fantastickou práci. Obchodní záležitosti řešili David Holly, Aleš Škerle a Jakub Beneš, to bylo také famózní. A poděkovat bych chtěl i za prezentaci Alici Zbraňkové s Michalem Zbraňkem. Byla to úplně jiná úroveň, než jakou jsme se byli schopní dostat při předchozích akcích.

Kromě dalšího Sigmund Cupu pro děti už tedy máte v hlavě i další plány?

Ano. Sigmund Cup bude 11. a 12. června a v těchto akcích určitě chceme pokračovat, protože to je ztělesnění myšlenky naší organizace Děti dětem. Vytáhnout děti na hřiště ke sportování a k tomu i pomoci jiným, které neměly třeba zatím v životě tolik štěstí. Co se týká dalších větších akcí, tak plánujeme jednu akci v Jeseníku a potom další, která bude vícedílná a bude to „bitva o Moravu“.

Povídejte.

V Jeseníku se bude hrát na konci sezony a hrát tam proti našemu týmu Děti dětem budou místní bývalí hráči, ale také současní kluci, kteří to odtud dotáhli až do ligy jako Petr Ševčík, Ladislav Krobot, Jiří Sláma. Bitva o Moravu bude klání Olomoucí, Brnem a Ostravou. Za Brno by hrál Švancara tým a za Ostravu legendy Baníku. Ještě hledáme formu, protože ideálně by chtěl hrát každý doma i venku. Tolik zápasů by ale bylo dosti organizačně náročné. Plán je takový, že bychom vždy pomohli konkrétním dětem z toho regionu, kde se bude hrát. To je pořád hlavní důvod, proč se tyto akce konají.

Fanoušci se tedy mají na co těšit.

Rozhodně. Jména jako Bolf, Slončík, Svěrkoš… Ti všichni se už ozvali, že se jim naše akce v Olomouci líbila. Díky patří hlavně panu Látalovi, který je taková naše spojka. V Brně je zase hodně hráčů, kteří prošli kromě Zbrojovky také Sigmou, což je zajímavé tady pro nás na Olomoucku. Hrát se bude o pomyslný klíč od Moravy, abychom tomu dodali i trochu soutěžní charakter. Zároveň to ale chceme vždy spojit i s turnajem pro děti, což je ta základní myšlenka naší organizace, jak už jsem říkal.