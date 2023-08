Medlov - Želatovice 3:1

Branky: 10. Michalik, 28. z pen. Kasal, 79. Srdýnko - 51. z pen. Čtvrtníček

Bruno Nezval (trenér Medlova): „V první půli jsme byli lepší, vedli jsme 2:0, vyhrávali jsme osobní souboje, vycházela nám hra přes krajní prostory. V šatně jsme si řekli, že nedopustíme výkon, jaký jsme předvedli druhý poločas v Konici. Ale opakoval se stejný scénář. Přenechali jsme iniciativu soupeři, který byl v druhém poločase velice silný a nebezpečný. Po gólu na 2:1 jsme byli opaření, nepodrželi jsme míč, dvakrát nás podržel brankář. V závěru nám vyšla standardní situace, kterou jsme utkání rozhodli. Potřebujeme hrát soustředěně a aktivně většinu zápasu, ne jen poločas.

Zdroj: Lukáš Pergl

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, soubojový, agresivní. Začátku zápasu tohle přesně odpovídalo a my si s tím nevěděli rady. Medlov nás velmi dobře dostupoval, byl agresivní a my se s tím nedokázali srovnat. Navíc měl Patrika Kasala, který nám dělal velké problémy. Nedařila se nám rozehrávka, kazili jsme a domácí toho využívali. Právě po akci Patrika jsme dostali branku na 1:0. Hra se začala po nějaké 20. minutě vyrovnávat a my jsme dali srovnávací branku, kterou ale pro mě nepochopitelně rozhodčí neuznal pro údajný ofsajd, přitom se jednalo o autové vhazování. Tahle situace nás mrzela o to více, protože z následného útoku domácích pískl rozhodčí penaltu, kdy si pro ni Patrik Kasal velmi chytře došel. Poločas tedy 2:0 pro domácí. Druhý poločas už z mého pohledu snesl náš výkon přísnější meřítko a my se celou druhou půli hnali za vyrovnáním. Brzy jsme snížili na 2:1 a poté následovaly fantastické zákroky domácího brankáře, dle mého hráče utkání. Bohužel, nepodařilo se nám srovnat a Medlov ze standardní situace zvýšil na 3:1. Moc to po prohraném zápase nedělám, ale musím své kluky pochválit za konec prvního a celý druhý poločas. Hra měla parametry, které chceme, byla tam rychlost, agresivita a velmi pěkné akce, které jsme ale nedotáhli do zdárného konce. Domácím gratuluji k vítězství, mají velmi dobré mužstvo, které se určitě bude pohybovat v horních patrech tabulky.“