Nejprve se v Olomouckém kraji měly ještě předehrávat duely prvního jarního kola I. A i B třídy. Kvůli horším terénům nakonec byly tyto zápasy zrušeny.

„Počasí má být přes týden dobré, myslím, že by se to dalo odehrát. Je to ale hřiště od hřiště. U nás může být v pořádku, pojedete ale deset kilometrů dál a může to být horší. Tohle se muselo vzít v potaz, bereme to a budeme se připravovat na jaro,“ hlásí Michal Škařupa.

Góly přišly samy

Společně se Šnejdrlou na podzim tým gólově táhli, nasázeli dohromady 22 branek. A tuhle porce si dokonale rozpůlili. „Samozřejmě, že se hecujeme i při zápase. Nejsme ale ani jeden škrt, že bychom hráli na sebe. Teď jsem mu třeba dával jednu přihrávku na gól. Není tam žádná rivalita,“ usmívá se Škařupa.

Ten v minulosti nastupoval na pozici středního záložníka, do statistik se častěji zapisoval spíše zásluhou karetních trestů, v sezoně 2018/19 byl například „zlým mužem“ tehdy sestupujícího divizního celku se sedmi žlutými. Teď je z něj střelec.

„Pár gólů tam vždy za sezonu padlo. Jedenáct to bylo třeba za celou minulou sezonu. Začalo to tam nějak v tomto ročníku padat, nemůžu ani říct, že bych víc trénoval. Spíš naopak. Přišlo to samo,“ pokrčil s úsměvem rameny.

Když jsme u té divize, z Ústí mohl už dávno nakouknout právě do čtvrté nejvyšší soutěže. Zájem měly o v té době mladého středopolaře Rožnov pod Radhoštěm, Hranice nebo Bystřice pod Hostýnem nebo Nikdy to ale nedopadlo, a tak si divizní fotbal zahrál po sérii postupů pod trenérem Radimem Žingorem od sezony 2017/18.

„Jsem rád, že jsme si to zkusili. Byly to pro mě nejlepší roky, i když jsem to z rodinných důvodů nehrál celou dobu. Pro mě vrchol kariéry,“ řekl Michal Škařupa ke dvěma ročníkům Sokola v divizi E.

Rozpad kádru a dohady ho mrzely

Od sezony 2019/20 kopal s Ústím krajský přebor. Tým skončil na třetím místě, další ročník se kvůli covidu nedohrál a v následující sezoně Sokol třetí příčku ještě o jeden stupínek vylepšil.

Místo plánů na návrat do divize ale přišel rozpad ústeckého kádru, který od ročníku 2022/23 hraje pouze I. B třídu, kde do té doby působil B-tým.

Když se ovšem mnozí rozhodli z Ústí odejít, on měl jasno. V malebné vesničce byl vždy spokojený. „Mrzelo mě, že tam byly rozpory s vedením a trenérem. Navenek se to tvářilo nějak, pak se tam mezi sebou dohadovali. Já jsem se do toho nezapojoval. Bylo mi to líto, protože byla dobrá parta a hráli jsme hodně vysoko,“ zavzpomínal Michal Škařupa na horší časy.

Postup? V šatně se to bije

Nyní se ale zase daří. Sokol je po podzimu třetí v tabulce s minimální ztrátou na čelo. Nabízí se tedy otázka postupu do vyšší soutěže.

„V šatně se to bije, je to mezi námi padesát na padesát. Díváme se i na tabulku I. A třídy, jestli bychom tam měli šanci. Pokud takto na jaře budeme pokračovat, myslím si, že většina kluků se přikloní k postupu. Chceme se umístit co nejvýše a na konci sezony se rozhodne,“ prozradil ústecký tahoun, podle kterého by na I. A třídu jeho tým kvalitu měl.

„Slabší polovině bychom se vyrovnali. S prvními třemi odskočenými týmy by to pro nás nebylo úplně příznivé, to víme. Když se podíváme na Opatovice, které jsou čtvrté, hrávali jsme s nimi vyrovnané zápasy. Myslím, že bychom se tam uchytili.“

Zatopené hřiště umělo stmelit kádr

Když se řekne fotbal v Ústí, mnohým fanouškům se jako první vybaví obrázek Bečvou zatopeného hřiště. Michal Škařupa by o tom jakožto služebně nejstarší hráč kádru mohl vyprávět. A nemluvil by jen o brigádách, čištění trávníku od bahna nebo odnášení branek, laviček či věcí z šaten před příchodem velké vody.

„Největší problém byl, že jsme nemohli trénovat na našem. Než to vyschlo, trvalo několik týdnů. Vždy se ale u brigád dal dohromady dobrý kádr, který se tím stmelil. I když většinou chodívali jedni a ti samí,“ uzavřel Michal Škařupa.

