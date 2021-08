3. kolo:

Náměšť - Loštice 0:4

Branky: 10. Faltýnek, 48. Faltýnek, 58. Kneifel, 74. Kobza.

Slavomír Pospíšil (vedoucí mužstva Loštic): Oba týmy nastoupily oslabené o potrestané hráče z prvního kola. Lépe se s tím vyrovnali hráči Loštic, kteří přečkali první gólovou šanci domácích, kdy brankář hostí reflexivně vyrazil střelu domácích. Do dalších šancí již hosté hráče Náměště nepouštěli a sami překonali zásluhou Faltýnka brankaře domácích. V druhém poločase opět Faltýnek využil zaváhání obránce domácích a zvýšil na rozdíl dvou branek. Chvíli nato domácí faulovali v pokutovém území Faltýnka a Kneifel nadvakrát proměnil pokutový kop. Zkázu domácích dovršil Martin Kobza čtvrtou brankou.

Bohdíkov - Bělkovice 4:0

Branky: 6. Hatoň, 75. Kvapilík, 81. Zajíc, 86. Vinkler.

Lukáš Reichl (hráč Bohdíkova): Na začátku zápasu jsme byli aktivnější a brzy se dostali do vedení po pěkné individuální akci Hatoně. Po obdržené brance hosté postupně vyrovnali hru a do poločasu měli několik šancí a závarů, z kterých vytěžili pouze střelu do tyče. Po změně stran se hrálo především mezi šestnáctkami, za mírné územní převahy hostů, ovšem bez výraznějších šancí. My jsme se spoléhali především na zabezpečenou obranu a chtěli hrozit z brejků. To se povedlo až 15 minut před koncem, kdy jsme po akci střídajících hráčů Vinkler, Kvapilík odskočili na rozdíl dvou gólů. To byl důležitý moment zápasu. V závěru, kdy hosté otevřeli hru jsme přidali ještě další dvě branky. Výsledek je pro hostující tým krutý, ale jsme rádi, že jsme první domácí zápas zvládli za 3 body.

Další výsledky:

Lesnice - Olešnice 0:6 (28. Rýznar, 35. Rýznar, 60. Bačík, 65. Bačík, 79. Puchr, 85. Zapletal), Paseka - Chválkovice 5:3 (21. Hloušek, 37. Buchta, 40. Popelka, 52. Kučera, 67. Krejčí - 26. Krieg, 32. Toman, 78. z pen. Štefek), Konice - Maletín 4:1 (36. Krása, 41. Krása, 56. Krása, 58. Širůček - 29. Michalčák), Postřelmov - Troubelice 3:1 (18. Nýdecký, 67. Nimrichtr, 81. Mičunda - 51. Pavlík), Chomoutov - Řetězárna 2:2 pen. 6:7 (33. Beneš, 35. Kratochvil - 82. Kratochvíl, 86. Schneider).

1. A třída, skupina B

3. kolo:

Beňov - Kostelec 2:1

Branky: 52. Schlehr, 67. z pen. Machač - 19. Skalník.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „Opět to bylo těžké utkání. První poločas jsme odehráli velmi špatně. Bylo to bez pohybu bez nasazení. Hráči neplnili stanovené pokyny. Soupeř nás převyšoval pohybem a aktivitou. V 19. minutě utkání šli hosté do vedení, a tak skončil i první poločas. O přestávce jsme si to vyříkali, provedli jsme dvě střídání a začali hrát lépe. Přišlo vyrovnání, následně faul v pokutovém území na našeho hráče. Byl nařízen pokutový kop, který jsme proměnili a utkání jsme otočili v náš prospěch. Hosté se snažili o vyrovnání, ale naše obrana byla neprostupná. Těsné vedení jsme udrželi a se ziskem tří bodů můžeme být spokojeni.“

Další zápasy:

Slavonín - Kojetín 2:0 (75. Semjon, 84. z pen. Holly), Bělotín - Protivanov 5:1 (6. Hanák, 16. z pen. Lhotský, 25. Hanák, 30. Lošťák, 33. Celnar - 55. Pospíšil), Plumlov - Hlubočky 1:2 (15. Hladký - 80. Režný, 84. Ambrož), 1. HFK B - Určice 1:1 pen. 5:6 (49. Repček - 67. Halouzka), N. Sady B - Čechovice 1:6 (30. Andreev - 16. Halouzka, 24. Šteigl, 37. Šteigl, 48. Šteigl, 53. vl. Smrček, 88. Kolečkář), Dub nad Mor. - Lipník 1:4 (16. z pen. Kaiser - 25. Hurta, 36. Hurta, 59. Kovařík, 90. Kovařík).