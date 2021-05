Situace, ve které se ujímáte vedení KFS je poměrně komplikovaná. Co vám ukázaly první týdny ve funkci předsedy?

Krajský fotbalový svaz už je, dá se říct, celkem kolos. Zastřešuje velkou spoustu soutěží, klubů dospělých i mládeže a samozřejmě členů. Doba je opravdu složitá, covid do dění určitě zasáhl. Když jsme do toho naskočili, tak jsme nevěděli, jestli se soutěže dohrají nebo ne.

Čekali jsme, jak rozhodne vláda, ministerstvo zdravotnictví, jak bude reagovat FAČR a Národní sportovní agentura. Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ještě nás navíc čekají volby do vedení FAČR, je to prostě náročné období jak po sportovní, tak i po funkcionářské a sportovně-technické stránce.

Kolektiv výkonného výboru je pro vás v těchto záležitostech dobrou oporou?

Určitě. Každý člen výkonného výboru je garantem nějaké komise. Je poznat, že byli zvoleni lidé, kteří to opravdu chtějí dělat. Neberou to jen jako nějaké členství, komise začaly hned pracovat a mají první poznatky, návrhy a výstupy. Myslím, že se toho chopili kvalitní lidé.

4. května bylo potvrzeno ukončení soutěžního ročníku, jak taková událost 2 roky po sobě zasáhne výkonnostní fotbal?

Je to samozřejmě značný zásah. Ale doufám, že tyto problémy už překonají začínající přípravy na nový ročník. Už se řeší termínové listiny, kluby pomaličku přejdou do nové přípravy. Podporou od FAČR je navíc to, že pokud kluby zadají přátelská utkání do informačního systému, tak náklady na rozhodčí zaplatí právě asociace. Není to jen o fotbalistech, ale také rozhodčí měli dlouhou přestávku, a i pro ně je dobré, že se do toho budou moct dostat.

Co bude důležité pro znovunastartování amatérského fotbalu?

Velký podíl bude na trenérech a klubech. Omezení měla vliv také na trenéry, na jejich vzdělávání, licence a podobně. Zatím se licence automaticky prodloužily. Bude potřeba vypsat dostatek nových kurzů, trenérů je bohužel velký nedostatek a zejména těch kvalifikovaných. Kraj může být dost nápomocný, máme například jedny z nejnižších poplatků za trenérské licence.

Hlavní motivace by měla přijít od trenérů a vy se je budete snažit podporovat?

Je to tak. Děti to musí bavit a vždy jdou za trenéry. Na nich záleží, jak kvalitní trénink jim nachystají. Samozřejmě je to také o komunikaci s rodiči. Určitě budou důležité také podněty od klubů a okresních svazů, abychom získali další poznatky. Můžeme vyjít zájemcům vstříc a dělat školení trenérů v rámci regionů či okresů. Aby nemuseli jezdit například z Jeseníku do Olomouce. Plánujeme to tak, aby lektoři vyrazili na výjezdní školení, kam se sjedou zájemci z okolí.

Komunikujete tedy o situaci s kluby? Jaké od nich máte názory a podněty?

Do začátku května nikdo pořádně nevěděl, co bude a na co se má připravovat. Proběhla videokonference s vedením FAČR a byla určitá shoda, že poslední termín pro zahájení přípravy je 3. května. Ale k rozvolnění nedošlo a ročník byl ukončen. Teď bude všechno otázkou příprav, přihlašování do soutěží. Může se stát, že se někdo nepřihlásí, nebo se přihlásí do nižší soutěže. Teprve se uvidí, kolik hráčů se vrátí zpátky.

Působíte také jako předseda SK Hranice, dává vám to další poznání problematiky?

Určitě ano, i když jsme mimo krajské soutěže a hrajeme v rámci Moravy. Vnímám, že k nám chodí hráči nebo mládežníci i z nižších soutěží a vidím, že se některé kluby potýkají s nedostatkem fotbalistů. A nejde kluby dostat do situace, že bychom jim třeba posbírali hráče a oni by neměli s kým hrát. Budeme spolupracovat, aby nedošlo k zániku oddílů. Jak chodí hráči od nich k nám, tak od nás třeba zase nahoru do Baníku nebo do Sigmy Olomouc.

Konec sezony je 30. června, stihnou se odehrát ještě nějaké zápasy?

Je možnost, že se dohraje krajský pohár. Bude ale záležet na zájmu klubů a také na rozvolňování opatření, aby byly k dispozici také vnitřní prostory, zázemí na hřištích a stadionech. To by mohl být určitý bonus pro diváky, přece jen je to určitá soutěž, není to přátelák. Kluby mají také iniciativu organizovat miniligy, ale doba do začátku přípravy už je krátká. Myslím, že by se mohly potkat třeba týmy z rozdílných krajů nebo I.A třída hrát proti krajskému přeboru a bylo by to pro ně něco nového a zajímavého.

Není jasné, jak se v budoucnu vyvine epidemická situace. Ale jste v tomto ohledu optimista, že už další sezona proběhne bez větších obtíží?

Byl jsem optimista už teď a věřil jsem, že se to zvládne… Ale jsem optimista pořád. Myslím, že i s pomocí očkování se to už zvládne a sezona, která nás čeká, už bude normální.

Jaké další hlavní úkoly či projekty plánujete jako nový výkonný výbor?

Nejsou to jen věci kolem fotbalu. Olomoucký krajský fotbalový svaz má samozřejmě i dva nadační fondy, i tam se musí pokračovat v činnosti a uvažovat, jak to vylepšit. Aktuálně budeme řešit také sponzorské pojmenování soutěží. Dále budeme také s kluby probírat, co by potřebovaly. Myslím si, že vybavení je na dobré úrovni. Mohli bychom rozvinout spolupráci s Grassroots trenéry a jejich roli při náborových akcích a ukázkových trénincích.

Jedním z častých fotbalových témat jsou také rozhodčí, řeší se jejich nedostatek nebo úbytek. Jak si v této otázce stojí Olomoucký kraj?

To teď také teprve uvidíme. Komise rozhodčích oslovila všechny sudí a čekáme na zpětnou vazbu, kolik jich bude pokračovat. Budou se muset udělat další nábory. Také mohou přijít požadavky na doplnění z vyšších soutěží.

Blíží se červnové volby předsedy a nového vedení FAČR. Probíhají návštěvy kandidátů na svazu? Jaké vlastnosti či hodnoty by mělo nové vedení zastupovat?

U nás se byl zatím představit pan Fousek. Pan Šmicer ani pan Poborský se zatím neozvali. Kraj má volební hlas, nebude to jenom o mě, ale o domluvě celého výkonného výboru. Chtěl bych, aby Morava byla jednotná a stáli jsme si za člověkem, kterého budeme podporovat. Na setkání s panem Fouskem jsem pozval i všechny předsedy okresů, aby si ho také poslechli a pokračoval bych v tom stejně i dál. Pro nás bude důležité, aby byl zachován systém, jak to nyní funguje s rozhodčími, které nyní platí FAČR a je to velká úspora pro kluby. Dalším bodem je přerozdělování peněz pro kluby směrem dolů, myslím, že by si zasloužily vyšší finanční podporu.

Je něco, co byste chtěl vzkázat sportovcům a fotbalistům?

Chtěl bych říct, ať se určitě vrátí zase zpátky na hřiště. Fotbal je fenomén, fotbal byl a bude dál. Ať si to jdeme užít, co to jde, a ať nás to hlavně baví (usmívá se).