„Je to zábava, radost. Už jsem s ničím takovým nepočítal. Nikam daleko jsem to nedotáhl, nikdy jsem se fotbalem neživil,“ přiznává předstoper Rončák.

Sigma Olomouc, Bruggy, Paris Saint-Germain, Newcastle, Lazio, Hamburg, Lille, Oostende. To je výčet klubů, ve kterých působil jeho obranný parťák. Cílová destinace je ale u obou hráčů stejná – TJ Sokol Kožušany.

„Je to mentor, kapitán týmu, klíčový člen osy týmu. Co se týče komunikace, všechno má na starosti David,“ prozradil Jiří Rončák. „Je to pořád stoprocentní profík, první na hřišti, první v kabině, poslední jde z kabiny,“ dodal.

Rozehnal se do rodných Kožušan vrátil po překvapivém konci kariéry na jaře 2018. Už jsou to tedy čtyři roky, co člen úspěšné Brücknerovy party táhne vísku u Olomouce.

„Jsme super parta, nehádáme se a myslím, že to jde vidět i na hřišti. Snažíme se Kožušany reprezentovat, abychom se nemuseli stydět,“ vyzdvihl Jiří Rončák i potřebnou pohodu v kabině, o kterou se od jara stará i další bývalý reprezentant – brankář Zdeněk Zlámal, který však dává góly v poli.

„Zdenda je ale až druhý,“ zasmál se Rončák a hned zvážněl. „Je to zážitek hrát s takovými borci, kteří dosáhli prakticky všeho,“ uvědomuje si.

Bitva proti Heinzovi? Zkazili ji rozhodčí

Velkým derby a jakýmisi hvězdnými válkami v I. B třídě bylo nedělní utkání Kožušan na hřišti olomouckého předměstí Hodolan. Za domácí Sigmu totiž nastupuje další exreprezentant Marek Heinz. A asistencí na rozhodující gól bývalý hráč Hamburgu, Mönchengladbachu, Galatasaray či Saint-Étienne rozhodl o výhře FC Sigma Hodolany 3:2.

„Je to pořád pan fotbalista. Když má balon na kopačkách, těžko se od něj odděluje. Ta zkušenost jde vidět. Taky je to dobrý charakter,“ smekl Jiří Rončák.

Slova chvály ale rozhodně neměl pro trio rozhodčích, kteří atraktivní duel I. B třídy, který v Olomouci sledovalo bezmála 500 diváků, řídilo.

„Zkazili zápas dvaadvaceti lidem na hřišti, plus divákům. Nechci to nazývat bramboračkou, ale nenapadá mě slušnější slovo. Je to škoda, protože hrál druhý s třetím, vyšlo počasí, diváci byli super,“ pokrčil vysoký obránce rameny.

Sám zahrával dva přímáky, ten nebezpečnější mu vychytal hodolanský gólman Jiří Zbořil. Mrzet ale hosty musely jiné šance.

„Měli jsme víc balon na kopačkách, rozhodl náš nedůraz v šestnáctce. Měli jsme hodně standardek, autů, které jsou v našem podání prakticky jako rohy,“ shrnul závěrem Jiří Rončák.

Jeho tým, který se může pochlubit vskutku hvězdnou sestavou (v bráně má ještě exligového gólmana Martina Blahu), tak spadl na třetí místo tabulky, boj o čelo I. B třídy ale ještě bude určitě hodně zajímavý.