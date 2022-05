Branka: 25. Šichor.

Martin Šilberský (vedoucí družstva): „V Lošticích to v neděli byla reklama na fotbal. Parádní počasí, perfektně připravené hřiště a v ochozech 400 fanoušků. Vyrovnaný derby zápas rozhodl jediný gól olešnického Šichora z první půlky utkání, kdy uklidil míč střelou po zemi přesně ke vzdálenější tyči za bezmocného domácího gólmana.

Šance ke vstřelení gólu se střídaly na obou stranách. Diváci sledovali solidní útočný fotbal. Ke konci prvního poločasu rozhodčí vyloučil domácího M. Kobzu, který zatáhl za dres unikajícího Šichora. I přesto, že hrály Loštice celý druhý poločas oslabeny o jednoho hráče, tak byly v této části fotbalovějším týmem a hrálo se především na polovině hostů, ale bohužel domácí hráči nedokázali ze svých vytvořených příležitostí vstřelit alespoň vyrovnávací gól a poprvé na jaře poznali hořkost porážky.“

Ohlasy z KP: Lutín vyhrál i bez jediné šance, Šternberk vydřel výhru v Dolanech

Řetězárna - Troubelice 3:1

Branky: 5. Malčík, 25. Schneider, 48. Jati - 82. Zapletal.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Opět pro nás špatný vstup do utkání. V páé minutě přišel první gól domácích ve 25. minutě je to o dva góly. Poslední dobou se nám vstupy do zápasu nedaří, pak se to snažíme honit po zbytek utkání.

Nekoncentrovanost hráčů nás stojí body. Poté se hra vyrovnala, měli jsme tam dobré věci, ale nebyli jsme opět produktivní.

V kabině si řekneme, že se pokusíme o vyrovnání. Bylo to v našich silách, jenže dělovka domácího hráče z přímého kopu nás sráží opět o něco níže. Snažíme se, šance si vytváříme jenže čaroděj v brance domácích drží stále nulu. Neproměňujeme od 70. minuty pět gólových situací, mezi nimi penalta, tyč, branková čára. Dnes jsme si vypracovali šance na dva zápasy, ale opět jsme pohořeli.“

I. A třída, skupina B

Beňov - Protivanov 3:2

Branky: 74. a 84. Machač, 42. Pelikán - 10. a 69. Pospíšil.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „ Vstup do utkání katastrofa, hosté se ujali vedení rychlým přechodem do útoku a špatnou komunikací našich hráčů. Nás to srazilo, kluci dali hlavy dolů, nedokázali jsme kombinovat a zkoušeli hrát pouze nakopávané míče za obranu hostí, ale to k ničemu nevedlo. My jsme se osmělili v samotném konci prvního poločasu, kdy jsme srovnali střelou na zadní tyč Pelikánem.

O přestávce jsme si měli co říct. Bylo potřeba kluky vrátit zpět do utkání. Řekli jsme si jasně, že začneme napadat rozehrávku a zlepšíme osobní souboje. Začátek se nám povedl, vytvořili jsme si šance, ale naše pokusy dvakrát zastavila branková konstrukce. Byl to ale opět Protivanov, kdo udeřil a ujal se vedení 2:1. Naštěstí se kluci zvedli a dvěma brankami Machače jsme utkání dokázali otočit a získat tři body. Na závěr mohu jen konstatovat, že nás může těšit pouze zisk tří bodů, protože hra, kterou jsme se, prezentovali, byla jedna velká tragédie.“