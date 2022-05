Branky: 52. Zatloukal - 61. Suchánek.

Hodnocení fanouška Tovačova: „Tovačovští hráči odehráli perfektní utkání proti Radslavicím, které jsou 3. v tabulce I. B.třídy, skupiny A. Po delší době jsme v Tovačově viděli výborný fotbal, a to z obou stran. Oba týmy předváděli skvělou hru a gólmani ještě lepší, proto také první poločas skončil bez gólu 0:0. Až v 52. minutě padl první gól a ještě navíc do soupeřovy brány, který vstřelil náš kapitán Peťa Zatloukal. Jako domácí jsme vedli a v takovém utkání to byla super podívaná. Bohužel vedení nám nevydrželo příliš dlouho a hned za deset minut bylo srovnáno na 1:1. Ale stále se jednalo o velmi atraktivní zápas na obě strany, i když k nám byli sudí velmi přísní.

Naši kluci chtěli konečně přetrhnout šňůru prohraných utkání, to šlo vidět i z tribuny, jak do toho dávají opravdu všechno. Všichni jsme byli jako na trní, jak tento zápas dopadne.

Konečný stav utkání zůstal 1:1 a šlo se do penaltového rozstřelu, všichni domácí víme, že v tomto zrovna příliš nevynikáme. Tak jsme na té tribuně všichni seděli jak zařezaní. Ale to, co v bráně předvedl náš gólman Patrik Navrátil, bylo neskutečné. Dokázal tímto nejen vymazat velkou hrubku v utkání s Újezdcem, ale především zařídil výhru domácího týmu nad Radslavicemi 3:2 na penalty, dokázal vychytat hned třikrát soupeřovy střely. Na konci se z tribuny ozývalo - "Paťa je bůh" - což bylo po dlouhé době velmi pěkným zážitkem.

Kluci konečně zlomili šňůru proher, neúspěšných penaltových rozstřelů a navíc určitě našim fanouškům zvedli náladu, protože se jednalo opravdu o nádherné utkání. A konečně jsme po dlouhé době získali nějaké body.“

Ústí B – Kovalovice 3:1

Branky: 3. Šerý, 55. a 87. Frydrych - Krčmář.

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „Poslední dva zápasy je to v útoku problém s proměňováním šancí. Doma s Újezdcem ještě jeden gól stačil na výhru. Na rychlonohé mladíky Ústí B už to bylo málo. Někteří z nich byli z lavičky áčka, které dopoledne porazilo v krajském přeboru Želatovice 4:3, když v 81.minutě prohrávalo 1:3

Do nás se pustili hned od začátku a výsledkem byla branka ve 3.minutě, kdy přelobovali našeho brankaře. To na klidu nepřidalo. Další fáze už byla ze strany Kovalovic v obvyklém útočném módu, ale za celou první půli v podstatě netrefily bránu soupeře.

Začátek druhé půle byl vyrovnanější a Kovalovice zpřesnily střelbu. Ústí však po centru z pravé strany na volného hráče zvýšilo v 55. minutě na 2:0.

Kovalovice odpověděly hned z protiútoku. Z pravé strany zacentroval Filip Rybovič na Jakuba Krčmáře a bylo to v 56. minutě 1:2 a opět byla naděje na obrat v utkání. Ale střelecká smůla se nedala setřást z kopaček a snaha dát gól vyzněla naprázdno.

V 87.minutě po kontaktu ve vápně upadl domácí hráč a rozhodčí pískl penaltu. Víťa šel na opačnou stranu a bylo to 3:1 pro domácí.

Konec byl ještě pro Kovalovice o to horší, že Filip Rybovič nezvádl emoce a v 89. minutě dostal červenou kartu.

Domácím se podařilo získat důležité body a nám nevyšlo zvýšit náskok na čele tabulky, když oba naši pronásledovatelé ztratili. Radslavice na penalty prohrály v Tovačově 2:3 a Opatovice doma po remíze 1:1 prohrály na penalty 1:4 s posledními Vrchoslavicemi!!

Je třeba maximálně zmobilizovat síly a soustředit se na důležitý nejbližší zápas s Opatovicemi, který má výkop v neděli 15. května od 16:30 hod v Kovalovicích.“

