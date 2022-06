Lutín - V. Losiny 2:1

Branky: 40. Los, 45. Los - 17. Hilbert.

Pavel Kubíček (trenér Lutína): „Šance byly na obou stranách a když jsme prohrávali, tak jsem to viděl docela bledě. Ale jsem šťastný, že se nám to podařilo otočit. Obě branky padly po krásných přihrávkách za obranu a oba góly dal Tomáš Los. Po vystřídání ve druhém poločase už jsme nebyli tak nebezpeční, ale zvládli jsme to ubojovat. V sobotu v 11 dopoledne jsme hráli, protože hodně hráčů i lidí, kteří se angažují ve fotbale, jsou zapřaženi v obci na dětském dni, takže tam potřebovali být. Mají i nějaké role. Celkově je pro nás vítězství svátek, protože moc výher za tři body teď nemáme, navíc jsme museli napravit poslední zápas s Mohelnicí (0:6).“

