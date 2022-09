Brodek u Přerova - Želatovice 5:2

Branky: 28. Omelka, 31. z pen. Omelka, 55. Kudlička, 69. Složil, 89. Malenda - 40. Braun, 53. Skopal.

David Chuda (trenér Brodku): „Speciální utkání, kdy proti sobě nastoupily týmy, které se velmi dobře znají, nám skvěle vyšlo. Od začátku jsme na soupeře nastoupili s aktivní hrou a měli jsme navrch. První tutovky jsme ještě nevyužili, ale po faulu na Lukáše Bundila se z přímého kopu nemýlil Omelka - 1:0. Následně po pěkné akci bratrů Bundilů musel Čech v bráně Želatovic zatáhnout za záchranou brzdu a staršího Petra fauloval. Na 2:0 zvýšil z penalty opět kapitán Omelka. Po celý poločas jsme hráli dozadu velmi dobře, až na jednu standardku, kterou jsme nepohlídali a hostující Braun krásně snížil na 2:1. O poločase jsem kluky lehce pochválil, jelikož hráli velmi slušně. Do druhého poločasu jsme však vstoupili vlažněji a po sérii chyb a nepřesností srovnal na 2:2 Skopal. Naštěstí už za dvě minuty v 55. minutě po rohovém kopu Složila přišla rozhodující hlavička Zdeňka Kudličky - 3:2. Další pěkná akce, do které se zapojilo hodně hráčů, vyvrcholila centrem Šebesty, následný závar pak rozseknul Složil, který, zdálo se, soupeře zlomil brankou na 4:2. Želatovice však utkání nezabalily a vytvořily si tlak. My jsme však situace dobře odbránili a závěrečný skvěle vyřešený brejk zakončil Malenda na 5:2. Utkali jsme se s jedním z nejlepších týmů v krajském přeboru, a proto mě náš výkon fascinoval. Byli jsme běhavější, fotbalovější a šancí jsme si opravdu připravili hodně. Přesto je zarážející, že v takovém utkání dospěje skóre do stavu 2:2. Značí to jednak velkou zkušenost Želatovic, které i když se jim nedaří, tak jsou nebezpečné, ale i naši bohorovnost. Opět se ukázalo, že v Brodku se sešel velmi dobrý kádr, který pokud bude poctivě trénovat, rozhodně nemusí hrát v soutěži druhé housle. Přeji si, aby chlapci udrželi tréninkovou morálku, to je totiž rozhodující. Želatovicím přeji, aby se co nejrychleji vrátily na vítěznou vlnu, protože patří do boje o titul.“

Jiří Jemelka (trenér Želatovic): „Jsme pod dekou. Naše hra je neúměrně kostrbatá, vázne nám kombinace. Co z toho, že procentuální držení míče je na naší straně, když pak soupeř potrestá v podstatě každou naši chybu v začátcích naší kombinace, kterou se chceme dostat do ofenzivního postavení. Góly v naší síti se nám opakují, ztráta, brejk, gól soupeře. Bohužel, jde vidět, že i naše sebevědomí je tu tam. Možná i uspokojení z velmi dobré předchozí sezóny hraje svoji roli. Musíme se vzchopit, jít po malých krůčcích zase nahoru a všichni včetně mě, se poučit z chyb. Je to pro nás nová situace, neznámá, musíme se učit za pochodu, ale věřím, že z toho vyjdeme ještě silnější než kdy jindy!“