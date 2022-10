PB SCOM krajský přebor muži Olomouc

8. kolo:

Bohuňovice - Rapotín 1:1

Branky: 49. Poláček - 74. Jankovič.

Leoš Kalvoda (trenér Bohuňovic): „Zase jsme nehráli v úplně optimální sestavě. Nastoupili kluci, kteří normálně nezasahují u nás do zápasů. Zvládli to dobře, byl hodně těžký trenér. Ale vedli jsme zase 1:0 a zase jsme to nezvládli. Jde o to, že kluci hrají každý zápas v jiné sestavě, a to se těžko hraje. S bodem není spokojenost, měli jsme tam nějaké šance, s Rapotínem je to ztráta. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát.“

Jiří Kohout (trenér Rapotína): „Chtěli jsme v Bohuňovicích zvítězit, ale vzhledem k průběhu bereme i bod. Domácí se mnohem lépe vyrovnali s náročným terénem, měli lepší pohyb a my se dostali více do hry až po vyrovnávací brance. Jsem rád za to, že jsme zastavili sérii proher už kvůli našim fanouškům, kteří jsou nejlepší v krajském přeboru.“