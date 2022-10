PB SCOM krajský přebor muži Olomouc

10. kolo:

Jeseník - Dolany 1:1

Branky: 66. Červeňák - 56. Macháček.

Libor Sláma (trenér Jeseníku): „To mělo skončit 6:1. Hráli jsme dobře, asi jeden z nejlepších zápasů v sezoně. Dolany jsme od první minuty přehrávali a vyložená šance střídala vyloženou šanci. Bohužel nás zradila koncovka nebo nás vychytal Urbášek. Nevím, co na to říct, už poločas měl být 4:0. No a jak to tak bývá, tak jsme deset minut ve druhém poločase nehráli a přišel trest. Střela z dvaceti metrů k tyči, brankáři svítilo sluníčko do očí a 0:1. Byla to jediná střela Dolan. Trvalo chvilku, než jsme se oklepali. Potom jsme po centru z levé strany vyrovnali zásluhou Červeňáka a následně jsme tam měli šance, tlačili jsme se za výhrou, ale koncovka je žalostná. Kluci byli v kabině skleslí. Chtěli jsme navázat na zápas z Medlova, kde jsme v těžkém prostředí chtěli urvat bod.“

Vojtěch Pospíšil (trenér Dolan): „Musel jsem trošku pozměnit sestavu i rozestavení, protože mi chyběli tři kluci z obrany, takže jsem to přeskupil. Kluci se s tím poprali výborně. Jeseník měl mladé běhavé mužstvo, zatápěli nám. Velký podíl na našem bodu měl brankář David Urbášek, který vytáhl neskutečné zákroky. Pro nás je to zlatý bod, jak říkám, David vytáhl zákroky v situací, kdy už všichni řvali gól. Tentokrát jsme nezaspali začátek druhé půle, měli jsme tam dvě šance a z jedné jsme dali gól. Ale Jeseník měl více ze hry, potom srovnal a my jsme remízu nakonec ukopali.“