Krajský přebor mužů - Olomouc

19. kolo:

Mohelnice - Konice 2:0

Branky: 20. Kožela, 85. Brulík.

Petr Ullmann (trenér Konice): „I přes prohru 0:2 musím kluky pochválit. Byla to porážka se ctí a dnes nevyhrál lepší, ale šťastnější. Hlavně v prvním poločase jsme si vytvořili dostatek brankových příležitostí. Hlavně Jara Krása tam měl krásnou střelu kolem tyčky, Pepa Cibulka na to těsně nedosáhl. Soupeř z ojedinělé šance vstřelil jediný gól zápasu, když nebudu brát branku v samotném závěru, kdy jsme hráli vabank a náš gólman tam podklouzl. Bohužel se takové věci stávají. Nemůžu klukům nic vytknout, zápas odbojovali. Chybělo nám pouze gólové vyjádření, které jsme tam nepřetavili. Nerad se snižuji k tomu, abych hodnotil výkony rozhodčího, ale co dnes předvedl hlavní rozhodčí, to by se měli někde nahoře zamyslet. Takhle tendenčně vést utkání a ve dvacáté minutě jej hrubě ovlivnit tím, že náš útočník se dostane před posledního obránce, unikal sám a ten jej evidentně fauloval a i domácí stoper vám na konci řekne, že to byla jasná červená karta. Rozhodčí stál tři metry od toho a nepískl ani faul. Není to výsměch mně, ale těm klukům, kteří chodí v týdnu trénovat, makat a jdou si fotbal zahrát. Nejsme žádní profíci. Doufám, že to někde budou řešit. Fauly na nás, které hraničily se zraněním, pouštěl… Takový z toho mám prostě pocit. Mrzí mě to hlavně vůči klukům, kteří dřeli, makali a měli i šance. Soupeř vytěžil z minima maximu, my odjíždíme bez bodu, ale věřím, že když budeme takhle pracovat, tak ještě nějaké body uhrajeme.“

Roman Kuba (trenér Mohelnice): „Můžu souhlasit s dvěma body, které uvedl v hodnocení neustále brečící trenér Konice. Zaprvé: Dnes vyhrál šťastnější tým, ale v kontextu celého utkání i o něco málo lepší tým, to už zapomněl dodat. Mohelnice dala gól z ojedinělé šance? Tak to nevím, kde byl celý první poločas. Do 35. minuty se hrálo jen na jednu branku s výjimkou střely Krásy, druhou gólovou příležitost si soupeř vypracoval až v samotném závěru Cibulkou, kdy nás skvěle podržel brankář Hajtmar, jinak neměla Konice nic. Zadruhé: Souhlasím s tím, že jsme dnes měli po faulu na Cibulku obdržet červenou kartu, zápas by se pak vyvíjel určitě jinak, ale rozhodčí to posoudil jinak. K tomu chci říct jediné, za dobu, co jsem členem výboru FK Mohelnice a hlavní trenér, se z naší strany rozhodčím nikdy nic nedalo a nikdy nic nedá. Pokud nebudeme mít někdy v budoucnu sportovní formu a kvalitu kádru na to hrát krajský přebor, v pořádku, ale nikdy nepůjdeme cestou uplácení rozhodčích jen proto, abychom zachránili soutěž. Takže pokud si někdo chce stěžovat, tak může, ale nás z toho vynechte. Já jsem hlavně rád, že se nám dnešní zápas nekryl s dorostem, jinak bychom to skrz zdravotní stav nedali dohromady. Máme pět hráčů mimo, a to je moc na každý tým. Kluci je ale zastoupili výborně.“