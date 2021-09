Troubelice - Řetězárna 0:1

Branka: 68. Vlachopulos.

Trenér Troubelice Bruno Nezval: „Lekce z produktivity. Tak bych popsal víkendové utkání. Dnes jsme prohráli zápas kvůli naší neschopnosti dostat míč za záda brankáře hostí. V 6. minutě první gólová šance, kdy náš útočník střílel mimo bránu. Řešení zvolil dobré, bohužel nezamířil přesně. Optickou převahu jsme měli po celý první poločas, vypracovali jsme si další dvě šance hlavou po standartních situacích, z malého vápna pro mě nepochopitelně nedáme. Hosté po rohovém kopu vstřelili branku po závaru, ale zvednutý praporek rozhodčího nás zachránil.

Druhá půle do 70 minuty, moc vzruchu nepřinesla. Hosté se ujali vedení po standartní situaci. Gól nás trochu opařil, ale stále byl čas na vyrovnání. Začali jsme hrát více na riziko a byli jsme schopní se dostávat do šancí. Opět jsme nevyužili tři dobré pozice na vstřelení branky. V závěru jsme hru ještě více zjednodušili. V nastavení jsme opět v poslední šanci zápasu po rohovém kopu na zadní tyči neskórovali.

Rozhodla naše lehkovážnost v proměňování šancí. Za pět kol jsme si jich proti Řetězárně vypracovali nejvíce. Konečně nám fungovaly útočné standardní situace, ale vinou nedůrazu se porvat a dotlačit míč do brány nám nebylo přáno. K tomu ještě musím přičíst nekvalitu provedení v zakončení. Bohužel, když nedáme gól a soupeři v klíčových momentech zachytá brankář, nemůžeme pomýšlet na body. Velké zklamání, že jsme neuhráli tři body. Musíme se otřepat, jiná možnost není. Chtěli jsme mít 9 bodů, máme 6. Takže máme na čem pracovat.“

Paseka - Bohdíkov 1:0

Branka: 24. Bareš.

Hráč Bohdíkova Lukáš Reichl: „Nastoupili jsme v omlazené sestavě a na naší souhře to bylo znát. Bojovnost a snaha tam byla, ale nebyli jsme v zápase nebezpeční. Jediná branka zápasu padla po naší chybě, kdy jsem si nepohlídali dlouhý balón za obranu. Druhý poločas nás podržel brankář, kdy zachránil několik nebezpečných šancí domácích. I díky tomu byl zápas otevřený až do konce. Bohužel na vyrovnání jsme již neměli síly. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Olešnice - Loštice 3:2

Branky: 63. a 68. Bačík, 33. Pospíšil - 9. a 24. Faltýnek.

Vedoucí mužstva Loštic Slavomír Pospíšil: „Na hřiště nastoupila obě mužstva oslabena o některé hráče, což v úvodu utkání více vyhovovalo hostům, když Faltýnek dvakrát pokořil až třetího brankaře domácích a hosté vedli po 25 minutách 2:0. Pak favorizovaní domácí přidali a ve 33. minutě snížili na 1:2. Poté se již projevila větší kvalita domácích, kteří v průběhu druhého poločasu otočili vývoj utkání na 3:2 ve svůj prospěch.

V závěru se hosté ještě snažili něco s výsledkem udělat, ale jejich snaha vyšla naprázdno, a tak se domácí radovali z vydřeného vítězství. Hosté si za svou bojovnost zasloužili uznání více jak 150 diváků.“

Chválkovice - Postřelmov 0:4

Branky: 27. a 78. Nimrichtr, 28. Kuruc, 70. Vykydal.

Sekretář Postřelmova Ondřej Panák: „Od první minuty jsme si šli pro tři body především aktivní hrou směrem dopředu a poctivou prací v defenzivě. První šance přišla po kombinaci na pravé straně a přesném centru na hlavu Honzi Nimrichtra, který ještě zakončil mimo. Úvodní branka padla po akci na levé straně, kdy zakončení Straky gólman vyrazil na nohu Nimrichtra, který doklepl míč do prázdné branky. Hned za minutu jsme přidali druhý gól, tentokrát středem hřiště a střelou Honzi Kuruce.

Domácí ve druhé půli vystřídali, ale překvapivě se obraz hry výrazně nezměnil. Podařilo se jim nicméně trefit konstrukci branky, věřím, že pokud by gól padl, asi by to bylo ještě drama. Naopak my jsme z rohu přidali pojistku hlavou Vojty Vykydala. Ještě v závěru pak přidal svůj druhý gól Nimrichtr. Musím říct, že jsem čekal, že nás domácí více potrápí, nestalo se, a tak nás vítězství příjemně potěšilo.“

I. A třída, skupina B

Protivanov - Beňov 2:4

Branky: 79. Ondroušek, 83. Musil - 4. Cagášek, 52. Navrátil, 62. Gréč, 65. Zbořilák.

Trenér Beňova Pavel Hošek: „ Vyšel nám vstup do utkání, ale následně jsme byli pod tlakem domácích, kteří hrozili zejména ze standardních situací, při kterých využívali výškové převahy. Naše jednobrankové vedení jsme hájili až do konce první půle. Držel nás v brance Marek Judas. Domácí několikrát ohrozili naši branku, ale jejich střelecká potence byla žalostná. Vázla nám kombinace. Hráli jsme složitě.

O přestávce jsme si jasně řekli, že musíme změnit styl hry, hrát více po zemi a snížit počet doteků, zjednodušit hru. To se nám vyplatilo a v 52. minutě jsme navýšili vedení brankou Navrátila. V 62. minutě utkání jsme přidali další branku Matyášem Gréčem a v 65. minutě utkání jsme domácí dorazili čtvrtou brankou, kterou dal Zbořilák. Dá se říct, že bylo de facto po utkání, ale domácí nesložili zbraně. My jsme nepochopitelně přestali hrát, začali jsme dělat chyby v zadních řadách.

Domácí opravdu zabrali a v 79. a 83. minutě utkání snížili na rozdíl dvou branek. My jsme nebyli schopni se vymanit z tlaku domácích a opět nás v brance několikrát podržel Marek Judas. Závěrečný tlak domácích jsme nakonec přestáli a z Protivanova odvážíme cenné tři body.“