Bruno Nezval (trenér Troubelic): „V nepříliš atraktivním utkání toho moc k vidění nebylo. Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany, nikdo nechtěl udělat chybu a šancí k vidění moc nebylo. My jsme měli největší šanci kolem 30. minuty utkání, kdy mladíček Hoffinger neprostřelil míč do odkryté brány. Další příležitost přišla záhy po rohovém kopu, když jsme hlavou přestřelili. Hosté nás až na výjimky neohrozili.

Do druhé půle jsme změnili rozestavení, do 70. minuty se hrálo po šestnáctky obou týmů, kde akce vesměs končily. Nebyli jsme schopni v útočné fázi hru zpřesnit a dostat se do tlaku. Hosté nás málem potrestali, když trefili tyč. To už jsme hráli více na riziko a hra se z naší strany více otevřela. Závěr utkání jsme odehráli spíše nakopávanými míči, zkoušeli jsme střelbu ze střední vzdálenosti, ale neúspěšně. Konečný výsledek je spravedlivý. Rozstřel nám vyšel, z pěti pokusů jsme byli stoprocentní a bereme bod navíc.

FOTO: Bývalý brankář Sigmy Zlámal pálí za Kožušany. O víkendu řídil výhru

Chtěli jsme tři body, bereme s pokorou nakonec dva. Dnes jsme byli nuceni udělat změny oproti minulému utkání v obraně, když nám chyběli oba stopeři. Hráči co je nahradili se s tím vypořádali dobře až na nějaké detaily. Jen škoda, že jsme si toho více nevypracovali v útočné fázi.“

Loštice - Konice 1:0

Branka: 48. Faltýnek.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Na konických hráčích i fanoušcích bylo již od příjezdu zřejmé, že si přijeli pro další tři body za vítězství nad jasným outsiderem tohoto utkání. Loštický tým, který trápí od přípravných zápasů zranění, k nimž z úvodního utkání jara s Bohdíkovem přibyli další dva hráči, spoléhal na stanovenou taktiku, tedy zabezpečenou obranu, bojovnost, a hlavně zodpovědný celoplošný kolektivní výkon. Svůj nadstandard opět odvedli kluci z béčka, kteří nahradili své zraněné kamarády..

První poločas byl herně vyrovnaný bez větších gólových příležitostí na obou stranách. Tu největší zahodil domácí Kneifel, když po rohu hlavičkoval těsně nad.

Ohlasy z KP: Emoce v Medlově, vyhrál Lutín a Šternberk dal osmičku Litovli

Hned na začátku druhého poločasu utekl hostující obraně loštický kanonýr Rosťa Faltýnek, který v závěru své akce s přehledem uklidil míč po zemi k pravé tyči (1:0). Druhé dějství byli hosté určitě fotbalovějším týmem, ale pouze po hranici šestnáctky, kde nakopávané míče sbírala pozorná loštická obrana s gólmanem Kulatým.

Jako kuriozitu bych chtěl uvést sázku konického a loštického fanouška. Ten konický vsadil 100,- Kč, že hosté vyhrají minimálně o dva góly, s čímž ten loštický nesouhlasil a vyhrál si tak na část své dnešní útraty.

I. A třída, skupina B

Lipník nad Bečvou - Beňov 2:1

Branky: 3. Dudík, 71. Simon - 54. Navrátil

Trenér Beňova Pavel Hošek: „Vstup do utkání nám vůbec nevyšel, rychlá branka ve 3. minutě nás srazila, hráli jsme složitě, bylo to bez nápadu a chyběla jiskra. Domácí hráli jednoduše, drželi obranný blok se dvěma hráči na hrotu. Nám v první půli nešlo nic. O poločasové přestávce jsme si k tomu samozřejmě museli něco říct. Bylo potřeba hráče povzbudit, nabudit, zlepšit pohyb, zjednodušit hru, začít být více aktivní, dát do toho více srdíčka.

FOTO a VIDEO: Hodolany doma porazily Blatec a vedou již o osm bodů

Naše hra se zlepšila, postupně jsme přebírali aktivitu a bylo jen otázkou času, kdy dáme vyrovnávací branku. V 54. minutě jsme využili zaváhání domácího brankáře a vyrovnali stav utkání na 1:1 Navrátilem. Branka nás povzbudila, přicházely i další šance, ale bohužel další branku jsme již nepřidali. V 71. minutě utkání, poté co jsme nebyli důrazní v osobním souboji, nás domácí potrestali brankou Simona. Snažili jsme se o vyrovnání, šli jsme na riziko, ale nastřelili jsme jen tyč. Domácí vedení udrželi a získali tři body.“

1.B třída skupina A

Kovalovice - Sokol v Pivíně 2:3

Branky: 13. Lukáš, 38. Lýsek - 41. Baroš, 45. Ernst vlastní, 64. Hýžďal.

Jaroslav Bělka (Kovalovice): „Utkání prvního a třetího týmu tabulky se zprvu odvíjelo v režii domácího týmu. Pivín sice zahrozil nastřelenou tyčí a několika pokusy, které likvidoval domácí brankář. Ve střední pasáži první půle už byla snaha Kovalovic korunována dvěma brankami.

Pivín však posledních pět minut využil nepozornosti domácí obrany a dvěma rychlými góly srovnal na 2:2. Domácí už se viděli v šatně a vlastní gól ve 45.minutě byl hodně deprimující.

Druhou půli začali domácí opět náporem, ale tentokrát se jim na dolní branku vůbec střelecky nedařilo. Vázla kombinace a hra dopředu byla bez nápadu hodně upracovaná.

Utkání rozhodl v 64.minutě Pivín, kdy se parádně z přímého kopu od postranní čáry střelou na zadní tyč trefil hostující Roman Hyžďal. Tím vzal domácím vítr z kopaček a nervozita začala pracovat. Domácí dostali celkem devět žlutých karet z toho dvě pro lavičku. Hosté na tom byli o něco lépe jen čtyři žluté karty. Herní pohoda hlavně domácích byla na bodu nula. Sice do konce zápasu scházelo dost času, ale ani čtyři střídání už nepřinesla kýžený gól.

Domácí prohra znamená opuštění prvního místa v tabulce o stupínek níže. Vedoucí Opatovice doma porazily Ústí B 2:0 .

V sobotu 9. dubna jedou Kovalovice do Otaslavic, které na jaře mají formu a ve Vrchoslavicích vyhrály další utkání a to 1:0 a jsou na pátém místě. Utkání začíná v 15.30. Kovalovice mají venkovní bilanci lepší, tak je šance na dobrý výsledek, pokud podají lepší výkon než ten dnešní.“

Haná splnila normu: Doloplazy odjely s rukavicí

Marek Ševeček (trenér Kovalovic): „Vstup do zápasu měli lepší hosté, vytvořili si několik slibných příležitostí, které neproměnili, od desáté minuty se hra vyrovnala, nám se podařilo dvakrát skórovat a mysleli jsme si, že máme zápas pod kontrolou, bohužel v závěru poločasu opět po naší špatné komunikaci soupeř snížil a hned vzápětí po rohu jsme si vstřelili vlastní branku.

V druhé půli jsme začali lépe, zlepšila se kombinace a za stavu 2:2 jsme měli obrovskou možnost vstřelit branku, což se bohužel nepovedlo, navíc jsme inkasovali z přímého kopu, snažili jsme se pak hrát nátlakově, měli jsme i dvě možnosti na vstřelení branky a vyrovnat se nám už bohužel nepodařilo.“