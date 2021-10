Lesnice - Troubelice 1:0

Branka: 88. Šebesta.

Bruno Nezval (trenér Troubelic): „Utkání rozhodla neuhlídaná standardní situace ze závěru utkání. Byl to Remízový zápas, ale naší nezkušeností v závěru jsme přišli o bod. Víc nechci komentovat. Máme mladé mužstvo, je potřeba se poučit, ve hře je šest bodů. Musíme udělat maximum, abychom je získali a odlepili se ze spodku tabulky, která je letos velmi vyrovnaná. Obrana nám vcelku hraje, máme třetí nejlepší obranu v soutěži, problémy nám dělá v některých zápasech přechodová fáze a hlavně nás trápí koncovka. Tam to musíme zlepšit. Máme nový, mladý tým, mužstvo má určitě na víc, jen si to musíme srovnat v hlavách.“

Paseka - Loštice 1:0

Branka: 16. Kučera.

Martin Šilberský (sekretář Loštic): „Z počátku dělaly hostům největší problémy menší rozměry paseckého hřiště, kdy domácích bylo plné hřiště. K tomu jejich bojovnost, nasazení a velké množství osobních soubojů. Od 20. minuty se hra vyrovnala, hosté měli i více míč na svých kopačkách, ale před domácí brankou byli v zakončení úplně jaloví.

Ve 14. minutě zahrozili poprvé domácí, když po jejich rychlé akci vyrazil gólman Kulatý míč do vlastního obránce, od kterého se míč šťastně odrazil těsně vedle. Po následném rohovém kopu vyrazil Kulatý míč s problémy do bezpečí po přesné hlavičce domácího útočníka. Chvíli na to utekl po levé straně Bareš, přihrál pod sebe zcela volnému Kučerovi, který vstřelil nakonec jedinou branku tohoto utkání. Ve 20. minutě skončila přízemní střela loštického Kneifla z 25 metrů vedle levé tyče domácí svatyně. Ve 22. minutě skončila povedená střela domácích těsně nad. Ve 24. minutě odcentroval zprava před branku M. Krejčí, ale Kneifel na malém vápně na balon těsně nedosáhl.

Druhý poločas se odehrával převážně mezi oběma šestnáctkami bez vážnějších šancí k zakončení. Domácí se spoléhali na důraznou zabezpečenou obranu. Hosté sice měli více míč na svých kopačkách, ale nic z toho. Za zmínku snad stojí pouze tři akce. V 60. minutě utekl pasecký rychlonožka Bareš po levé straně, dobře odcentroval před branku na volného spoluhráče, ale ten hlavičkoval nad. V 67. minutě následoval závar před domácí brankou, ale ani jeden z trojice loštických hráčů nedokázal dostat míč do sítě. V 87. minutě vhodil Ďurček dlouhý aut, Selinger jej hlavou nasměroval správným směrem, ale radost hostům na brankové čáře překazil jeden z domácích obránců.“

I. A třída, skupina B

Beňov - Nové Sady B 0:5

Branky: 32. a 40. Blaha, 35. Hodis, 54. Kryštůfek, 86. Andreev.

Pavel Hošek (trenér Beňova): „I v tomto mistrovském utkání jsme opět zklamali. Přístup, nasazení, herní dovednosti to vše, jako bychom mávnutím proutku zapomněli. Hosté z Nových Sadů nás zcela přehráli. Poslední dobou je to z naší strany zmar. Chybí nám nasazení a je vidět, že kluci po neúspěších ztrácí motivaci. Navíc naše střelecká potence v posledních utkáních je na bodu mrazu. Hosté hráli v pohybu, jednoduše kombinovali, my jsme dokázali podržet míč jen na okamžik a de facto jsme o něj vždy velice brzo přišli. I když jsme měli několik možností rohových kopů a trestných kopů i tak jsme toho nedokázali využít. Srážely nás jednoduché chyby, hosté byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili.“