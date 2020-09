„My jsme hráli o první místo, Vsetín nechtěl prohrát. Čekal jsem, že to bude vyhecované. Rozhodčí utkání zvládal bez větších problémů, až do té závěrečné chvíle,“ myslí si kozlovický trenér Vlastimil Chytrý.

Vsetínští si stěžovali nejprve na odpískanou penaltu po změně stran, ze které Tomáš Strašák srovnával na 1:1.

„Myslím, že penalta byla bez diskuzí, tam se nebylo o čem bavit,“ řekl k situaci kozlovický kouč.

Obránce Dulík každopádně po faulu ve vápně dostal první žlutou kartu. Další zabrnkání na nervy Valachů přišlo po zákroku stejného hráče v 75. minutě za stavu 2:2. Druhá žlutá karta poslala hosty do deseti.

Kozlovice pak tlak přetavily v rozhodující branku, několik ostrých zákroků navíc vygradovalo v závěru napětí na hřišti. Rozhodčí odpískal po 91 minutách konec utkání, načež vsetínský náhradní brankář Dobeš nakopl volně ležící míč do zad Tomáše Strašáka. Ten se skácel k zemi.

„Pro mě nepochopitelné chování vsetínského gólmana. Tím se samozřejmě nastartovala vlna dalších reakcí,“ hodnotil situaci Vlastimil Chytrý.

Adam Galetka se po zkratu Dobeše vžil do role mstitele, jenže narazil na Lukáše Matůšů. Ten za svůj atak vyfasoval červenou kartu, stejně jako kozlovický Martin Král a pochopitelně i hříšný brankář Dobeš. Na hřiště museli naběhnout i pořadatelé a celá situace se do dvou minut uklidnila.

End of the match and three red cards. pic.twitter.com/oAMu1R15Pi — Jameson (@kdejestadion) September 21, 2020

„Vsetín si na rozhodčí určitě stěžovat nemůže. Zaráží mě to jejich závěrečné vystoupení, protože si myslím, že to do fotbalu nepatří,“ řekl Chytrý.

„Kozlovicím gratuluji k vítězství. Ke druhému poločasu bych se příliš vyjadřovat nechtěl,“ omluvil se hlavní trenér Vsetína Miroslav Mičega. „Je těžké udržet jedenáct hráčů. Jsem rád, že se situace nakonec uklidnila,“ dodal trenér hostů.

Inkriminovaný moment byl kaňkou na jinak kvalitním bojovném zápase, ve kterém se domácí těžko v prvním poločase dostávali do hry. Po změně stran ale Gabriela Moussu vystřídal na hrotu Petr Nekuda a hra Kozlovic šla nahoru. Nekuda byl ostatně u dvou branek domácích.

„Peťa Nekuda tady čtrnáct dní nebyl, byl pracovně v Ostravě. Bavili jsme se, že to vidím na 45 minut. Nakonec jsem rád, že jsem ho tam mohl dát. Nám se nepodařilo vstoupit do utkání, museli jsme do toho v poločase sáhnout. Ve druhém poločase jsme se vrátili ke své hře,“ zhodnotil mač Vlastimil Chytrý.

Trošku ve stínu vyhroceného závěru tak zůstal i fakt, že Kozlovice se o skóre dostaly na první místo divize E před překvapení podzimu Skaštice.

Ze zápisu rozhodčího:



Král Martin: Červená karta C, Hrubé nesportovní chování, HNCH udeření protihráče do hlavy pěstí po skončení utkání ve skrumáži.



Dulík David: Červená karta během zápasu, Zmaření zjevné brankové možnosti soupeřova družstva, 1 ŽK NECH kritika R v přerušené hře co to pískáš za penaltu, to není ani možné. 2ŽK = ČK NECH bezohledné kopnutí soupeře v nepř. hře.



Matůš Lukáš: Červená karta C, Hrubé nesportovní chování, HNCH udeření protihráče do hlavy pěstí po skončení utkání ve skrumáži.



Dobeš Jan: Červená karta C, Hrubé nesportovní chování, 1 Žk NECH mírné strčení do R v přerušené hře. C HNCH Po ukončení utkání hráč prudce kopl míč do D hřáče č. 10 do oblasti zad.

FK Kozlovice – FC Vsetín 3:2 (0:1)

Branky: 52. z pen. Strašák, 60. Galetka, 89. Řehák – 27. Maček, 66. Gerža.

Rozhodčí: Šimeček – Šujan, Pospíšil. ŽK: Galeltka, A. Řehák – Mišinský, Vítek, Maček, Dobeš. ČK: Král (po skončení) – 75. Dulík (po 2. ŽK), Matůš, Dobeš (oba po skončení). Diváci: 322.

Kozlovice: Zbořil – Matějka (79. Chudoba), S. Řehák, A. Řehák, Vogl (86. Hwedieh) – Král – Kašík, Strašák, Kyselák (46. Řezník) – Moussa (46. Nekuda), Galetka. Trenér: Vlastimil Chytrý.