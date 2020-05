„Budeme pokračovat do konce května. V červnu dostanou kluci volno a v červenci už pak pojedeme klasickou přípravu a budeme počítat s tím, že podzimní sezona v srpnu začne,“ nastínil trenér Pavel Sencovici.

Přátelské utkání do startu regulérní letní přípravy v Ústí momentálně reálně nevidí. „Šatny a sprchy pořád musí zůstat uzavřené. To bychom museli soupeře hledat v nejbližším okolí. Jezdit za soupeřem třeba třicet kilometrů, aby kluci pak po zápase sedli do autobusu a jeli se domů osprchovat, to je blbost,“ vysvětlil Sencovici.

Jeho svěřenci se tak musí spokojit s návratem na trávník a tréninky dvakrát až třikrát týdně. Na rozdíl od minulého týdne už může nyní dojít i k většímu fotbálku, ne pouze v rámci malých skupinek.

„Minulý týden mohly být skupinky maximálně desetičlenné. Scházelo se nás kolem patnácti, takže jsme udělali dvě skupiny třeba po sedmi či osmi. Trénink byl po pauze hlavně takový, aby si kluci zase kopli do balonu. Střelba a spíš lehké věci,“ popsal ústecký kouč.

„Můžeme od tohoto týdne jít do většího počtu, budeme dělat i něco svižnějšího, ale vzhledem k tomu, že teď nemáme tým k čemu směřovat, nemá smysl honit třeba fyzičku,“ dodal.

Kádr by měl v Ústí zůstat pohromadě. V řešení je setrvání Jana Nehyby, který byl součástí výměny s SK Hranice, kam zamířil David Bezděk.

„Doufám, že kádr jinak zůstane takový, jak jsme s ním počítali na jaro. V přípravě máme i Davida Zezulku, který u nás měl být jen na větší část jara, ale vzhledem k situaci zůstává v České republice, tak s ním počítáme na celou sezonu,“ uzavřel Pavel Sencovici.

Ten už dříve avizoval, že do týmu se vrátili Pavel Vladař či bývalý kapitán Petr Černotský.