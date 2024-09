Ivan Němeček dnes 11:30

Je to tak trošku rutina. Voda zaplavila fotbalové hřiště v Ústí letos už potřetí! Avšak tentokrát takovým způsobem, který zde nepamatují podle předsedy klubu minimálně deset let. Bečva se totiž dostala až do šaten a zázemí fotbalistů Sokolu.