Ale pěkně popořádku. Není to tak dávno, co Tomáš Čáp po angažmá v Rakousku, druholigových Vítkovicích, na Slovensku a následném odchodu z profesionálního fotbalu kopal divizi právě za SK Hranice.

Z Bělotína do Ústí kvůli Hranicím

Před postupovou sezonou a po zranění se zrodil přestup hranické legendy. Nejprve do Bělotína v té době hrajícího I. A třídu. „Oslovil mě v Bělotíně pan Valenta. Chtěl jsem pokračovat v nižších soutěžích, tak jsem na to kývl,“ začal bývalý vynikající levý bek své povídání.

Po roce ale přišla změna. Za vším stála rekonstrukce atletického oválu stadionu SK Hranice, kvůli níž nemohli fotbalisté po postupu do MSFL trénovat ve svém.

V Ústí zase po skvělém druhém místě v krajském přeboru museli po sezoně 2021/22 řešit obrovský odliv hráčů a de facto konec kompletního A-týmu. Od té doby se ve vesničce u Hranic, kde se hrála i divize, kope jen I. B třída.

A tak se SK Hranice a TJ Sokol Ústí dohodly – vy budete mít kde trénovat, váš asistent, který kdysi kopal ligu a fotbal pořád moc dobře umí, půjde pomoct našemu týmu.

„Oslovili mě Libor Vykopal s Pepou Velochou, že dávají tým dohromady. Spíš to byla politika, my tam trénovali, já jsem místo do Bělotína šel pomáhat do Ústí. Byla to vlastně taková pomoc,“ přikyvuje Tomáš Čáp.

Ústí bez krajského přeboru, odešla skoro celá jedenáctka. Proč?

A dá se říct, že spolupráce mezi třetiligovým týmem a malebnou vesnicí, vzdálenou od Hranic asi pět kilometrů, pokračuje.

„Když je špatné počasí, prší, Ústí nám vždy vyhovělo, můžeme tam trénovat. V Hranicích stále chybí druhé hřiště, to hlavní si potřebuje občas odpočinout. Sem tam jezdíme do Ústí,“ potvrdil Čáp.

Vtípky v kabině nesmí být přes čáru

Ten navíc v kabině účastníka I. B třídy pochopitelně funguje také jako lídr a mentor. „Mám tam kolem sebe mladé kluky, šlo o to, aby kolem sebe měli nějakého zkušeného borce. A doufám, že pomáhám i kvalitou,“ pousmál se.

Pro hráče z Ústí jde zase pochopitelně o zpestření. Kdo může říct, že má za spoluhráče bývalého ligáče?

„Mají ke mně respekt, já to beru. Mám rád srandičky, když mě popíchnou, vůbec mi to nevadí. Nesmí to ale být přes čáru, to se pak dějou věci. Ale to jsme ještě nepocítili a doufám, že ani nepocítíme,“ zasmál se Čáp.

A zatím to v Ústí funguje. Sokol ještě neprohrál, aktuálně je v A skupině I. B třídy Olomouckého kraje na třetí pozici s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Horní Moštěnici.

„Držíme se navrchu. O postupu jsem nic neslyšel, trenér ale říkal, že pokud by to bylo na pořadu dne, tak se o tom v zimě s předsedou klubu a se starostou budou bavit,“ prozradil zkušený bek, který 21. listopadu oslaví pětačtyřicet.

„Věk je jen číslo. Záleží, jak se člověk cítí. Já chci stále hrát a být aktivní. Bez fotbalu bych nemohl být. Musím ale být zdravý.“

Hranice a boj o záchranu

Zápasy za Ústí vynechá v jediném případě. Pokud nemusí být na lavičce třetiligových Hranic. Hlavní fotbalovou aktivitou je pro Tomáše Čápa role asistenta trenéra Radka Maliny. U týmu zůstal i po odvolání bývalého kouče Romana Matějky.

„Měli jsme na sobě deku. Musím říct, že s Romanem Matějkou se mi pracovalo velmi dobře, ale impuls to asi chtělo,“ vrátil se Čáp k nepovedenému vstupu Hranic do sezony.

Nyní se tým z chvostu tabulky posunul na patnáctou pozici. „Mužstvo narostlo, začali jsme vyhrávat doma. Ale nevozíme nic zvenku. Tam nás tlačí bota. Pak hrajeme pod tlakem i doma. Teď jedeme do Frýdlantu, odkud už musíme něco dovézt,“ má jasno Tomáš Čáp.

„Kluci umí hrát fotbal, za to dám ruku do ohně. Je to jen o hlavách. Když se nepodaří vstup do sezony, je to složité. Každý se dívá na body. Teď se ale zvedáme,“ dodal.

Hranice se do MSFL loni vrátily po patnácti letech. Pád zpátky do divize by byl nepříjemný. „Myslím, že budeme hrát o záchranu. Pokud to tak bude, chce to přivést dva, tři hráče, abychom se udrželi,“ řekl závěrem Tomáš Čáp.

VIDEO: Famózní Dembelé a 85 tisíc lidí. Borci z Hranic na Nou Campu žasli