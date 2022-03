Odtrénoval jste téměř celou přípravu, co říkáte na to, že těsně před startem ostrých zápasů na lavičce končíte?

Ten nečekaný konec nepovažuji za úplně šťastný. Původně jsme měli domluvu, že dojedu sezonu do konce. Myslím, že to je akorát čas na změnu pro trenéra i tým. Nový kouč by pak měl čas se trochu rozkoukat, poznat hráče a případně si přivést fotbalisty, kterým věří. Panu Pospíšilovi to moc nezávidím, protože musel týden před mistráky poznávat hráče i prostředí a k tomu případně shánět posily. To určitě není ideální.

Ale příprava vám vůbec nevyšla…

Výsledky v přípravě dle mého nejsou směrodatné. Kvůli zraněním či nemocem mnohdy nastoupilo mnoho dorostenců nebo dokonce já. Jistěže by bylo jednodušší zápas třeba zrušit, ale to je ta nejhorší alternativa pro všechny.

Jaký kádr bude mít váš nástupce k dispozici?

Na krajský přebor je mužstvo slušné a problémy s nedostatkem hráčů jsou na této úrovni téměř všude. Dokud budou v týmu osobnosti a osa jako Peťa Dragon a Martin Jindra, tak nemám strach. Za sebe si moc přeji, aby nový kouč zapojoval co nejvíce mladé kluky z dorostu, aby měla práce trenérů mládeže smysl. To sice nemusí stačit na horní polovinu tabulky, jak si přeje předseda, ale vše se v budoucnu jednou vrátí a tihle kluci budou mít ke klubu úplně jiný vztah.

Jak hodnotíte své působení v roli hlavního kouče Tatranu?

Do Litovle jsem se vrátil před čtyřmi lety, tým tehdy bojoval o záchranu v I.A třídě a já jsem mu v prvním roce pomáhal jako hráč. Následně jsem tým převzal jako trenér a podařilo se nám postoupit do krajského přeboru. V něm jsem vedl kluky třetím rokem. Celkově jsem moc pyšný na to, že ve všech trenérských angažmá, tedy dorost Litovle i muže Haňovic, se podařilo vždy dovést tým k postupu o soutěž výš. Jinak si vážím projevené důvěry vedení, víc ale toho, jak jsme vycházeli s hráči. Snažil jsem se klubu pomáhat v mnoha směrech - ať už prací v areálu, na hřišti či podpoře sportu na radnici. Vzhledem k tomu, že jsem poslední dobou dokonci i pral dresy a uklízel šatny, tak asi není divu, že došly síly.

Budete pokračovat v koučování jinde?

Vítám nový impuls a musím uznat, že se mi po konci hodně ulevilo. Cítím se, jako kdybych na vrcholu hory sundal krosnu s nákladem. Nebojím se, že bych se nudil. Otevírá mi to spoustu možností. Okamžitě přišlo i několik nabídek, takže to asi nedělám úplně špatně. Téměř jistě si ale teď dám pauzu a budu pokračovat v hraní za Bouzov. Po asi deseti letech můžu taky někam přijít včas, jít do hor či k vodě na celý víkend. Jen se bojím, že až k tomu čuchnu, už se k trénování nevrátím.

