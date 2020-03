Ten nepamatuje, že by vesnice u Hranic někdy se zimní přípravou začínala později. Přesněji až 21. ledna, od té doby klub odehrál čtyři přípravná utkání. „Volili jsme i méně přípravných zápasů, aby se kluci na jaro těšili, aby na zápasy a tréninky nechodili jen proto, že musí,“ vysvětluje Pavel Sencovici.

Nechybělo soustředění ve Viganticích, kde jeho tým přejel domácí poměrem 6:2. Vypadalo to, že v Ústí navážou na výborný podzim také na jaře, přestože v zimě se kádru nevyhnula zranění a nemoci.

„Zranili se nám ještě nějací hráči a čtrnáctidenní zpoždění bych i uvítal. Tato pauza už je ale dlouhá,“ přiznává kouč Sokolu.

Návrat ikony?

Na druhou stranu však tým vítal i některé navrátilce. Po zranění se nazpět hlásil Pavel Vladař, ve hře byl i comeback bývalého kapitána a osobnosti týmu Petra Černotského.

„Měli přijít ještě dva hráči. Plus Pavel Vladař, a kdyby se do toho dostal i Petr Černotský, bylo by to super, byl bych spokojený,“ zamýšlí se Pavel Sencovici.

Místo další porce gólů a výher v krajském přeboru však bývalý účastník divize nejspíš skončí pouze jako třetí nejlepší tým podzimu.

„Já si myslím, že jaro je pasé, ani se nerozjede. To je můj osobní názor. Jak se to bude řešit dál, to by mě zajímalo, bude to zajímavé,“ spekuluje ústecký lodivod.

Ten patří mezi zastánce názoru, že aby byli určeni postupující a sestupující jednotlivých soutěží, nemusí nutně být odehrána druhá polovina sezony.

Vydělali by slabší týmy

„Můj názor je, že anulování celého ročníku by znehodnotilo práci týmů, které na to, aby ukázaly kvalitu, měly šestnáct kol. Vydělat by na tom mohly jen týmy, které byly na sestupových pozicích,“ má Sencovici jasno.

Co se krajského přeboru týče, nejvíce by na rozhodnutí bez postupů a sestupů doplatil Šternberk. Jasný lídr soutěže s devítibodovým náskokem na druhý Medlov a dvanáctibodovým na Ústí.

„Já si to na jejich místě nedokážu vůbec představit. I když se ta varianta anulování nabízí a Šternberk je soupeř, já bych jim to teda nepřál,“ říká trenér.

Aktuálně tak jeho svěřenci trénují individuálně. „Drobná kontrola probíhá, ale záleží samozřejmě na každém, kolik tomu dá. Někteří potřebují naběhat, někteří spíš zesílit. Neposílám ale žádné přesné plány. Nechávám to na nich, v devadesáti procentech jsou to dospělí chlapi a hotoví hráči,“ prozradil Pavel Sencovici, který tráví čas karantény kromě cvičení procházkami s manželkou a se psem v přírodě.

A jak nestandardní situace podle kouče dopadne? Trénovat by se prý mohlo koncem května nebo začátkem června. „To je jen můj tip. Kdo ví, jestli pak na podzim ještě budu na trenérské židli já, nebo tým bude pohromadě. Ale za klub bych si přál, abychom dál hráli o vyšší příčky krajského přeboru,“ uzavřel Pavel Sencovici.

Příprava TJ Sokol Ústí:

HFK Olomouc B 5:0

Valašské Meziříčí 1:6

Vigantice 6:2

Lipník n. B. 5:3

Juřinka (zrušeno)