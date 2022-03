Přitom ještě v neděli dopoledne vedl Litovel právě Jiří Kohout. Dokonce se v přípravném utkání na uničovské umělce proti nedaleké Července objevil na hřišti. Jenže společně se svými svěřenci neodvrátil porážku 2:4 s celkem z okresního přeboru.

Za Červenku pálil čtyřikrát exmedlovský forvard Radek Klabačka, čímž pravděpodobně Jiřího Kohouta z postu hlavního trenéra Litovle odvolal.

„Kouč skončil po vzájemné dohodě. Mužstvo potřebovalo nový impuls, takže to nebylo nic proti ničemu a je to klasický postup,“ objasnil Kučera.

Sedm gólů, ale také dvě zranění. Kouč Neček zažil s Uničovem vítězný debut

A náhradu příliš dlouho litovelský předseda nehledal. Do jarních bojů povede Tatran Květoslav Pospíšil, který už v minulosti Litovel trénoval. Pospíšil se na trenérskou lavičku vrací po roce a půl. Naposledy vedl Medlov a poslední zápas odkoučoval 11. října 2020 při výhře 6:1 na půdě Brodku u Přerova. V tu dobu se zdálo, že je trenérská kariéra šestašedesátiletého lodivoda u konce.

Ale není.

„Květoš se k nabídce postavil kladně. Dříve tady hrál a také trénoval, takže měl zájem a domluvili jsme se rychle,“ popisoval Kučera.

Teď má necelé dva týdny na to, aby kádr poznal. Čeká jej nedělní generálka v Mohelnici a následně už ostrý start na půdě Bohuňovic. Pikantní pak pro něj bude hned druhé jarní kolo, protože do Litovle přijede právě Medlov, který dovedl v minulých sezonách k druhému či třetímu místu v kraji.

„Vím, že teď není ideální chvíle na změnu trenéra, ale nebyla jiná cesta a muselo se to takto provést. Věřím, že je dost zkušený a kratší čas na seznámení s týmem nebude problém,“ dodal Kučera.

Ztratí Litovel důležitého středopolaře?

Další nepříjemností pro Litovel je zájem o jednoho z důležitých hráčů Dušana Dostála, kolem kterého krouží divizní Rýmařov. Už se proslýchalo, že jeho odchod je hotový, to ale Alexandr Kučera vyvrátil.

„Vedení Rýmařova s námi jednalo, řekli jsme jim podmínky, za jakých jej pustíme, ale ještě se neozvali, takže k odchodu prozatím nedošlo. V případě, že odejde, tak by to bylo oslabení,“ objasnil předseda.

Kometa Jurásek zářil v derby. Prostějovu za něj přišla kačka navíc

I přes nepřesvědčivé výkony v přípravě by chtěla Litovel patřit k tomu lepšímu v olomouckém krajském přeboru. „V momentální situaci budu rád, když skončíme v první polovině tabulky. V zimě se těžko posiluje, něco máme rozjednané, ale nerad bych to zveřejňoval. Uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel Alexandr Kučera.