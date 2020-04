„Bylo to takové zpestření, určitě to pro nás bylo oživení a je příjemné překvapení, jak jsme jako jeden z menších klubů dopadli,“ řekl ke druhému místu v anketě na webových stránkách Deníku trenér Ústí Pavel Sencovici.

Všechny celky krajského přeboru jsme rozdělili do čtyř skupin, z nichž dva nejlepší postoupily do čtvrtfinále. Sokol ovládl skupinu C před Černovírem. Ten má v kraji vyhlášené fanoušky.

„Když jsme tam hráli venku, tak jich sice nebylo až tolik, ale byli hodně slyšet. Zaslouží pochvalu i v rámci slušnosti,“ zmínil ústecký kouč.

Ve virtuálním čtvrtfinále jeho tým narazil na jasného vítěze podzimu. Jenže Šternberk Ústí na internetu doslova přejelo, když získalo 81 procent hlasů a postoupilo do semifinále.

Tam už to byl těsný souboj s Lipovou, také ten ale Sokol ovládl. Nestačil až ve finále na Dolany.

FACEBOOK I SMSKY

„Soutěž jsme zveřejnili na našem Facebooku, kluci to sdíleli různě na svých profilech, posílali si i SMS, ve kterých se upozorňovali, že to probíhá. Já jsem se taky v každém kole zapojil do hlasování,“ prozradil Pavel Sencovici. „Samozřejmě, že čím jsme šli dál, tím víc to kluky vtáhlo,“ dodal.

Ve finále to byl boj, Sokol nakonec získal 828 hlasů, Dolany 1619. „Chtěl bych poděkovat za přízeň, ať už to byli fanoušci, kteří chodí pravidelně na zápasy, nebo ti, co sledují jen výsledky. Třeba bývalí hráči, kteří jsou teď daleko a na zápasy nejezdí tak často,“ zmínil trenér Ústí.

Pro Sokol může být příjemný i fakt, že ve hře fanoušků překonal největšího rivala z Opatovic. Další účastník krajského přeboru z Hranicka skončil smolně ve čtvrtfinále.

„Je to největší rival, to bylo vidět i v tom podzimním zápase, to mluví za vše,“ vrátil se Pavel Sencovici k zářijové divočině.

Výhru Ústí 5:1 tehdy doprovodila nějaká ta facka, hlavička, dvě červené karty a málem i napadení rozhodčího.

HRÁČI JSOU NATĚŠENÍ

Právě podobné momenty ale k svérázným nižším soutěžím patří stejně jako dobře natočené pivo nebo klobásy z grilu. To vše už chybí asi všem fotbalovým nadšencům.

„Doufáme, že se to co nejdříve uvolní, už je to dlouhé. Snad začátkem května budeme moci začít trénovat v menších skupinkách. Kluci jsou tak natěšení, že s morálkou či docházkou nebude problém,“ má jasno ústecký lodivod.

Jakmile to bude možné, měl by Sokol odehrát přátelské utkání s Juřinkou, které pandemie koronaviru před startem jara odložila na neurčito.

Výsledky Ústí v internetové anketě:

Skupina C: Ústí (47 %), Černovír (39 %), Zábřeh (11 %), Velké Losiny (3 %)

Čtvrtfinále: Ústí (81 %) – Šternberk (19 %)

Semifinále: Ústí (56 %) – Lipová (44 %)

Finále: Dolany (66 %) – Ústí (34 %)