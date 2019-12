„Věřím, že nedojde k dalšímu oslabení týmu a odchodům. Při dobrém doplnění se tým může konsolidovat a hrát v horní polovině tabulky,“ myslel si Bušina. A měl pravdu. Tým pod vedením nového kouče Pavla Sencoviciho na podzim dokonce uhrál výborné třetí místo v krajském přeboru.

„Nejde ani tak o umístění. Jde spíš o to, že máme 33 bodů, což od nás před sezonou nečekal asi nikdo. Ani fanoušci, ani vedení, moje přání to samozřejmě bylo,“ hodnotí ústecký trenér Sencovici první část sezony.

„Dva roky jsme v kraji nepůsobili, nevěděli jsme, jakou bude mít úroveň. Navíc se v krajském přeboru hraje jiný fotbal než v divizi. Proto možná to překvapení, 33 bodů je super, i když jsme samozřejmě mohli mít maličko víc. Ale zůstáváme nohama na zemi,“ má jasno Pavel Sencovici.

Pravdou je, že Sokol v krajském přeboru dominoval v letech 2015 – 2017, kdy měl pod vedením kouče Žingora vyšší ambice, které naplnil postupem do divize. Pravidelným účastníkem soutěže bylo Ústí od roku 2003 do jara 2014.

Nyní se zdá, že éra stálého účastníka krajského přeboru by Ústí po letech opět měla slušet. A proč ne s nálepkou ofenzivně hrajícího mužstva? Vždyť Sokol nastřílel na podzim v 16 zápasech 42 gólů. Více (53) jich nasázel pouze suverénní Šternberk. Zajímavostí je, že Ústečtí své trefy přesně rozpůlily na stejný počet gólů doma a venku.

„Doma jsme opravdu chtěli vyhrávat a hrát pro fanoušky. No a ven jsme to jezdili hlavně poctivě odbránit a těžit z rychlých brejků. A to nám vycházelo. Hra venku byla oproti domácím utkáním trošku někde jinde, což pro mě bylo příjemným překvapením,“ prozradil Pavel Sencovici.

Kádr netrpěl velkými změnami

Kromě některých stálic, které po sestupu z divize u týmu skončily, se navíc Ústí skutečně podařilo udržet osu týmu pohromadě. Sokol sice opustili Černotský, Vladik, Smítal, Hutník či Jiří Smolka, na druhou stranu přišel ofenzivně laděný Jan Nehyba, s deseti góly nejlepší střelec týmu.

„Je důležité, že kluci se v nějakém velkém měřítku nerozprchli, přestože o čtyři nebo pět z nich byl zájem v divizi. Nám se je podařilo naštěstí udržet a byli to pro nás klíčoví hráči,“ myslí si Sencovici.

„Doplnili jsme to Honzou Nehybou, který je gólový. Kdyby využil dalších 50 procent šancí, co měl, tak je to nejlepší střelec soutěže. Na začátku sezony hrál na kraji zálohy, v útoku hrál Radim Kalous, ten zase umí balon podržet. Pak se ale Radim zranil a na hrot šel Nehyba, který je na tom velmi dobře rychlostně,“ zmínil ústecký lodivod.

Snad právě kromě zranění Radima Kalouse se Sokolu větší zdravotní trable vyhýbaly, což také přispělo k úspěšnému podzimu.

„Když by nám vypadli dva, tři kluci, tak na lavičce nemáme úplně rovnocennou náhradu. Zdravá konkurence v týmu je potřeba. Takže bychom v zimě kádr rádi doplnili, ne však za každou cenu,“ poodhalil Pavel Sencovici.

Ať už se mu společně s vedením podaří kádr posílit, nebo ne, je jasné, že pro jaro bude mít Ústí dobrou výchozí pozici, aby nejvyšší příčky soutěže atakovalo i nadále.

„Cíle máme v podstatě pořád stejné. Podle podzimu bychom ale chtěli skončit do pětky. A vzhledem k tomu, že jsme uhráli o maličko víc bodů venku, chtěli bychom více bodovat doma,“ uzavřel Pavel Sencovici.

TJ SOKOL ÚSTÍ

Krajský přebor

3. místo

33 bodů, skóre 42:25

10 výher, 2 remízy, 4 prohry (1 výhra a 1 prohra po pen.)

Nejlepší střelec: Jan Nehyba – 10 gólů

Nejužitečnější hráč (podle trenéra): Jan Nehyba – stoprocentně naplnil očekávání, s nimiž do Ústí přicházel. Desetigólový účet mohl ještě navýšit, kdyby proměnil více svých šancí.

Nejpovedenější zápas (podle trenéra): Výhra 4:1 v Litovli – na půdě silného soupeře Sokol naplno demonstroval svou kvalitu ve venkovních zápasech.