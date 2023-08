Bělotín po postupu zažívá slušný vstup do krajského přeboru. Po výhře 2:0 nad Určicemi dokázal hned v následujícím kole smazat dvoubrankovou ztrátu v Dolanech a odvézt si odtamtud alespoň bod. Jedním z jeho výrazných hráčů byl i devatenáctiletý talent Patrik Vybíral.

Momenty zápasu Dolany - Bělotín | Video: Deník/David Kubatík

„První poločas jsme úplně silný neměli, ve druhém jsme se ale naštěstí zvedli a z mého pohledu si odtud odvážíme dobrý bod," zhodnotil průběh zápasu do pár vět.

Bělotín nebyl o poločase ve zrovna nejlepší situaci. Prohrával totiž naprosto zaslouženě 0:2 a nevypadalo to, že by měl snad nastat nějaký zvrat. On ale skutečně nastal, o což se zasloužil razantně zlepšenou hrou celý tým a svými přesnými zásahy pak Patrik Sencovici v 51. a Dominik Hýža v 86. minutě.

„O přestávce jsme si říkali, že musíme více zahušťovat střed hřiště a zbytečně nenakopávat míče dopředu. Také jsme si říkali, že by bylo dobré dát rychlý kontaktní gól, který by nás nakopnul. A to se podařilo. Měli jsme pak myšlenky i na obrat, ale to už by bylo možná trošku troufalé. Jak už jsem říkal, bod je dobrý," popisoval.

Vybíral přišel do Bělotína před touto sezonou z Hranic, když klub připravoval nový kádr pro krajský přebor, do kterého postoupil díky suverénnímu ovládnutí minulého ročníku I. A třídy, skupiny B.

FOTO, VIDEO: Bělotín v Dolanech smazal dvougólovou ztrátu a odváží si cenný bod

„Cítím se tady velmi dobře. Partu máme výbornou. Přišel jsem zde s několika svými spoluhráči a kluci nás mezi sebou přijali opravdu skvěle. O to to také bylo všechno lehčí. Celkově si tady nemohu opravdu na nic stěžovat," libuje si.

A jak vlastně vidí své vlastní ambice pro budouci kariéru? „Chtěl bych to samozřejmě dotáhnout co nejdál, ale zatím neplánuji odcházet. V poslední době jsem měl smůlu, když jsem byl skoro rok v kuse zraněný a nehrál. I tak jsem ale měl další nabídky, třeba z divizních Všechovic. Nyní tady chci stoprocentně dohrát sezonu a pak uvidím, jak se to všechno vyvine," uzavřel Patrik Vybíral.