Dvanácté kolo olomouckého krajského přeboru mělo na programu souboj dvou neporažených celků. První Medlov si doma poradil s druhým Bělotínem 3:1.

Zápas podzimu, tak by se dal nazvat nedělní duel mezi Medlovem a Bělotínem. Lépe do něj vstoupili domácí, kteří si vytvořili územní převahu a měli také šance. Ale hlavička Muzikanta po rohu skončila jen těsně vedle zadní tyče a Kasal z blízkosti přestřelil.

Až téměř po půl hodině hry vstřelil úvodní branku zápasu domácí David Čikl, pro kterého to byla první trefa v medlovském dresu od letního příchodu z Libiny. „Přišlo to v pravou chvíli,“ říkali mu spoluhráči.

Ještě do poločasu dokázal Medlov svůj náskok navýšit, když Patrik Kasal posadil míč z pravé strany přímo na hlavu Šimona Michalika, který jedenáctým gólem v ročníku dal na 2:0.

Ještě předtím musel Bělotín řešit nepříjemnost, protože kvůli svalovému zranění musel střídat zkušený stoper Martin Král.

„V prvním poločase bylo bohužel na hřišti jenom jedno mužstvo a to byli domácí. Chyběl nám důraz, byli jsme ustrašení cokoliv vymyslet a Medlovu to strašně zjednodušili,“ litoval trenér hostů Jan Březík.

„Základ vítězství jsme dali v prvním poločase, kde jsme hráli velice dobře. Hosté se soustředili na defenzivu, museli jsme hrát do jejich organizované obrany. Dali jsme dvě branky, ale byly tam ještě nějaké dobré momenty na navýšení skóre,“ přidal svůj pohled domácí kouč Bruno Nezval.

Druhý poločas začal náporem Medlova, který však sérii rohových kopů k navýšení skóre nevyužil. Naopak Bělotín se třináct minut před koncem právě po této standardní situaci dostal do hry, když jeho hráči nastoupali do brány a Vybíral hlavou snížil.

„Druhý poločas už bohužel moc fotbalu nenabídl ani z jedné strany, nám ale už nic jiného nezbývalo, než se zkusit o to porvat a využít nějakou standardní situaci. Jedna z nich se nám povedla a při troše štěstí a větším důrazu ve vápně jsme mohli i srovnat,“ popisoval Březík.

Jenže nakonec v samotném závěru šli bratři Kasalové do brejku, který skončil nařízenou penaltou. Tu pak „panenkovským“ stylem proměnil Patrik Kasal a svým čtrnáctým gólem rozhodl o dvanácté výhře Medlova v sezoně.

„Druhý poločas jsme začali opět náporem, bylo tam spoustu rohových kopů, ale nebyli jsme dostatečně důrazní v zakončení. Hosté to postupem času více otevřeli, dali kontaktní branku po rohovém kopu a očekávali jsme drama. To jsme naštěstí nepřipustili a v závěru rozhodli,“ byl spokojený Nezval.

Medlov tak zůstal po třinácti kolech jediným neporaženým týmem. O body přišel akorát při remíze 1:1 s Brodkem u Přerova a náskok na druhý Bělotín zvýšil na sedm bodů. „Zaslouženě jsme vyhráli a navýšili bodový náskok,“ dodal medlovský trenér.

Naopak pro nováčka soutěže Bělotín to je první porážka od postupu. „Za první poločas jsme si ale bod nezasloužili, domácí mají divizní tým s nadstandardními hráči. Kluky jsem pochválil, že to o poločase nezabalili a chtěli s tím něco udělat. Máme nějaké limity a zatím je to fantastická sezona, ve které jedeme nad plán. Medlov byl jednoznačně lepší a já jim upřímně gratuluji k zaslouženému vítězství,“ uzavřel Jan Březík.

Medlov čeká v dalším kole další zajímavý souboj, protože zajíždí na půdu Velkých Losin, které trénuje bývalý dlouholetý kouč Medlova Květoslav Pospíšil. Bělotín přivítá na domácím hřišti Litovel.

FK Medlov - TJ Sokol Bělotín 3:1 (2:0)

Branky: 28. Čikl, 38. Michalik, 89. z pen. P. Kasal - 77. Vybíral.

Rozhodčí: Vedral - Jelínek, Winkler. ŽK: Michalik, Trefil - Vrána, Marek, Šustal, Frydrych. Diváci: 250.

Medlov: Kamisch - Srdýnko, Bartoněk, Habáň, Skřebský (90. Kuděla), J. Kasal, Trefil, Muzikant (84. Cikryt), Čikl (71. Boxan), Michalik (84. Mikuta), P. Kasal. Trenér: Bruno Nezval.

Bělotín: Kňura - Král (38. Šustal), Vyka, Sencovici, Vrána, Žingor (80. Pečeňa), Kovařík (80. Stryk), Šišlák, Vybíral, Helešic, Marek (46. Frydrych). Trenér: Jan Březík.

