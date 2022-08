„Do nové soutěže jdeme s pokorou a sám jsem zvědavý, jak se to všechno bude vyvíjet. Naším cílem je neudělat si problémy se záchranou a přáním pak je pohybovat se v lepší polovině tabulky,“ říká Josef Sklenář – předseda Čechovic, které na postup mezi krajskou elitu čekaly předlouhých 28 let.

Podobně to vidí i v Kostelci na Hané, tedy týmu, který skončil o osm bodů druhý právě za Čechovicemi. „Když už se nám ta možnost naskytla, tak jsme si řekli, že do toho určitě půjdeme. Na soutěž se těšíme. Partu máme dobrou a věřím, že se fotbalem budeme bavit. Trenér Lubomír Keluc je zkušený a věřím, že se tam s tím nějak porveme,“ konstatoval tamní předseda Vladimír Staněk.

„Co se týče umístění, tak si netroufám tvrdit. Věřím ale tomu, že nebudeme mít problémy se záchranou,“ dodal ještě.

S tím se však, jak se zdá, nechce smířit třetí z nováčků. Tím je Konice, která za sebou dokázala nechat i jasného favorita na postup z Olešnice a nyní si brousí zuby i na soutěž o úroveň výš.

„Postup byl dlouhodobý klubový cíl, kterého jsme dosáhli po pěti letech tvrdé práce. A co si od toho slibujeme? Myslím si, že na to jednoznačně máme. Je to sice kvalitní soutěž, ale my se poctivě připravujeme a trénujeme třikrát až čtyřikrát týdně. Budeme tam hlavně chtít vnést nováčkovský elán a pohybovat se v tabulce co nejvýš. Ideálně v její první polovině,“ hlásí kouč Petr Ullmann.

Pohyby v kádrech

Pokud má být sezona úspěšná, je důležité, aby se na ni nepřipravovali pouze hráči pod vedením trenérů, ale také klubové vedení. To by mělo zareagovat na zlepšení úrovně soutěže a ve spolupráci s trenérem vhodně doplnit kádr.

„Asi největší naší posilou je brankář Honza Vítek, který se k nám vrátil z Líšně. Dále jsou u nás různí hráči na zkoušku, jako Adam Vyroubal, Michal Prokop nebo Jakub Ondroušek z Protivanova. Ti všichni by u nás nejspíš měli zůstat, ale stoprocentně dotažené ty přestupy ještě nejsou,“ informuje šéf kosteleckého klubu.

I v Čechovicích byli na přestupovém poli poměrně aktivní. „Posílili nás Marek Hradečný z Kostelce, Filip Studený z Kralic, Lukáš Zelina z Určic a Martin Luža ze Smržic. Na druhou stranu ale končí Petr Haluza, Lukáš Petržela přerušil kariéru ze zdravotních důvodů a Matěj Hatle také odchází. Je ale skvělé, že zůstává náš nejlepší hráč Jan Šteigl,“ prozradil čechovický předseda.

Největší rošády se však udály v Konici. „Odešli nám oba brankáři, kteří u nás byli na hostování, ale ty jsme dokázali nahradit. Přišel Vojta Nakládal, který dlouho chytal třetí ligu i krajský přebor v Litovli a také Michal Snášel, dlouhodobá jednička Olešnice a v minulosti také gólman HFK Olomouc,“ popisuje konický lodivod.

„Dále by u nás měli působit Peťa Kovář z Lipové, Pepa Cibulka z Kralic, Ondřej Janeček z Prostějova a prodloužili jsme hostování Jirkovi Jašíčkovi, Davidu Pospíšilovi a Romanu Krásovi, kteří jsou kmenovými hráči prostějovské U17. Odešel pak David Holub do Lipové, Luděk Knoll se vrací do rodných Jaroměřic a Martin Neoral si na závěr kariéry zkusí angažmá v Rakousku,“ pokračuje.

Hned tři derby v sezoně

Kromě toho, že každý z těchto týmů čeká konfrontace s krajskou elitou, mohou se těšit také na trojí derby. Tedy zápasy, které jsou ostře sledované a hojně navštěvované.

„Na derby se těšíme. My odehrajeme všechny tři v podstatě hned na začátku sezony. S Lipovou jsme dlouho nehráli, v Kostelci budeme hrát během hodů, což bude také pro diváky zajímavé a s Konicí jsme hráli naposledy v poháru asi před třemi roky,“ hodnotí čechovický předseda Josef Sklenář.

„V den duelu s Čechovicemi budeme kromě hodů slavit i 90 let založení klubu, v jehož rámci bude u nás přesně po padesáti letech hrát stará garda Slavie Praha,“ doplňuje ho Vladimír Staněk z Kostelce.

„Derby má vždy své kouzlo. Všechny prostějovské týmy navíc mají sílu. Moc se na ně těšíme,“ uzavřel Petr Ullmann.