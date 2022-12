„Po osmi kolech bez prohry přišla série proher. Usoudili jsme, že by to chtělo nějak okysličit, tak jsme angažovali trenéra Zdeňka Opravila,“ hodnotil předseda klubu Jaroslav Appl.

Po vítězném utkání s Konicí totiž bývalý kouč Šumperku nahradil Ottu Jáněho. V následujících čtyřech zápasech pod jeho vedením však Zábřeh přidal pouze tři body za výhru v Mohelnici 4:3.

„Řekli jsme si, že nám v těch posledních čtyřech zápasech nezáleží úplně na výsledku, ale že se pokusíme mančaft konsolidovat a upevnit. Zlepšení co se týče bodů nenastalo, ale vidím tam ten herní koncept a s trenérem Opravilem máme podobný názor na fotbal. Bude u nás tedy minimálně do konce sezony pokračovat,“ sdělil Appl.

Právě v zimě by chtěl tým zapracovat na herním projevu. „Vidíme naše nedostatky a víme, co chceme. Narážím na nekvalitu. Líbí se mi, že trenér chce po hráčích, aby rozehrávali už od gólmana a podobně. Samozřejmě jsme v zápasech inkasovali nějaké góly, které pramenily z těchto laciných ztrát, kdy jsme se snažili o kombinaci. Ale když se zlepšíme a půjdeme trošku do kvality, tak budu spokojený,“ hlásí předseda.

„Proto jsme upřednostnili přechod na jiný styl fotbalu a jiné rozestavení před výsledky. Teď máme možnost to v zimní přípravě dostáhnout, aby si na to hráči zvykli,“ dodal.

To by také mohlo pomoci k tomu, aby Zábřeh zlepšil domácí výsledky. V osmi duelech získal na svém stadionu jen šest bodů a inkasoval hned sedmnáct branek. Zapsal jedinou výhru proti Konici a s pouhými šesti body je poslední v tabulce domácích zápasů.

„Není to jen o výsledku, ale o pěkném fotbale. Zábřežský fanoušek, který nejezdí na venkovní zápasy, nemohl mít příliš radost. Proto chceme hrát fotbal, který se divákům bude líbit,“ pokračuje Appl.

Pořád ale musí myslet na to, že sice Sulko ztrácí jen jedenáct bodů na první Jeseník, zároveň ale má pouze desetibodový náskok na poslední Lutín.

„Jsme tak v půlce a tabulka je našlapaná. Uvidíme, jestli se to tak udrží, nahoře jsou zajímavé týmy. My se samozřejmě nechceme ponořit do sestupových vod, takže bychom rádi na jaře uhráli rychle deset, dvanáct bodů, abychom byli v klidu,“ prozradil Appl.

I proto se klub poohlíží po posilách. „Na některých postech si jsou hráči moc jistí, že budou hrát, i když budou chybovat a nemají motivaci se posouvat. Na tom musíme zapracovat. Snažíme se přivést kluky, kteří mají něco společného s regionem, ale velké posilování neočekávám, protože máme svůj kádr složený z vlastních odchovanců,“ objasnil.

Zábřeh pak zimní přípravu započne už v první polovině ledna a chtěl by sehrát devět až deset přátelských utkání před prvním mistrovským. A jaké budou cíle? „Na následující dva roky nemáme s ohledem na nekvalitu v mládeži postupovou vizi. Určitě bych si představoval, abychom se posunuli během jara výš. Líbilo by se mi hrát do nejlepší šestky,“ uzavřel Jaroslav Appl.

