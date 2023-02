Se svěřenci tak ve čtvrtek 23. února vyrazí do Luhačovic tři dny ladit formu na start jara.

„Chceme mančaft nachystat herně. Myslím, že jedeme úplně všichni. Potkáme se na jednom místě, ukážeme si, co a jak chceme hrát. Tomu uzpůsobíme tréninky. Čtyři tréninkové jednotky budou jenom o tom, jaký herní systém chceme praktikovat. To bychom nikde v Přerově neudělali,“ dobře ví Jiří Jemelka.

V létě tým pro stmelení už tak dobré party pravidelně podniká společný výšlap, zimní soustředění je ovšem pro Jemelkův celek novinkou.

„Všichni se těšíme. Jedeme tam po strašně dlouhé době. Půjde o vyloženě herní cvičení, nebudeme běhat po kopcích. Máme tam umělky, jednu halu, budeme pracovat na systému, který chceme zlepšit,“ prozradil Jemelka.

„Chci, abychom přešli na jiný systém, než jsme praktikovali. Ten, který jsme hlavně na podzim hráli, nebyl úplně dobrý. Je potřeba nacvičit nový systém. Proto soustředění, budeme ho tam pilovat a pilovat,“ dodal.

Od Želatovic se na podzim po výborném ročníku 20/21 čekal atak na nejvyšší patra krajského přeboru. Jenže zatím to stačilo jen na sedmé místo vyrovnané tabulky. Co tedy bylo podle kouče špatně?

„Hráli jsme hrozně komplikovaný fotbal. Zbytečný fotbal v krajních prostorech, kde jsme nebyli nebezpeční. Po ztrátě míče v těchto prostorech jsme pak byli oslabení vzadu a z brejkových situací potom dostávali hodně gólů. Tomu musíme zamezit,“ prozradil Jiří Jemelka.

„Chci, aby to bylo vyvážené. Dostávali jsme strašně moc gólů, to je špatně. Musíme se zaměřit na defenzivní část, i když já jsem trenér, který chce hlavně ofenzivu. Radši mám výsledek 6:4 než 1:0,“ doplnil kouč.

Pomůže zimní soustředění vtisknout hře Želatovic novou a vítěznou tvář? Uvidíme, něco napoví sobotní duel 25. února proti Bystřici pod Hostýnem v Lipníku, kterým společná práce vyvrcholí.

Jisté je, že výjezd je zásadní částí želatovické přípravy, která odstartovala už na začátku ledna individuálními plány a 30. ledna prvním společným tréninkem.

„Kluci si soustředění hradí z velké části sami. Nějakou částku klub přispěje, ale nejde o velkou sumu. Klub zaplatí hřiště, halu, zbytek si kluci zaplatí sami. Je to o tom, že sami chtějí, pro mě je radost, že nemusím finance řešit,“ řekl také Jemelka.

Pomůže Matušík k postupu?

Tomáš MatušíkZdroj: Deník/Jan Pořízek

Jako by touha vyrazit za společným herním drilem demonstrovala želatovické ambice na nejvyšší příčku tabulky vzdálenou pět bodů. Podle trenéra to tak ale není.

„Na prvním místě pro mě je, aby to bavilo kluky a lidi, kteří se na nás budou chodit dívat. Co se týče postupu, když to vyjde, tak to vyjde, pokud ne, tak se nikdo střílet nebude. Že bychom chtěli mermomocí nahoru, to určitě ne. Takové ambice jako klub nemáme,“ upřesnil Jiří Jemelka.

Spolehnout se nicméně může na výraznou posilu záložní řady. Z Přerova se vrací jeden z tahounů divizní Viktorky Tomáš Matušík. Bývalý kapitán Želatovic je zpět kvůli údajně většímu pracovnímu vytížení.

„Je to posila jak na hřiště, tak i do kabiny. Vrací se nám ztracený syn. Vždy to byl kluk, který patřil k nám do party. I když byl v Přerově,“ přiznal Jemelka. „Nechceme to na druhou stranu přeceňovat a vytvářet na něj přehnaný tlak. Myslím si, že mančaft máme stejně postavený na týmové výkonnosti, ne na jednotlivcích,“ uzavřel lodivod FC Želatovice.

