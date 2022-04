Předpokládám, že z pozice stopera to byl asi váš první hattrick, na který jste si musel chvilku počkat, že?

Ano. A ve svých 45 letech si nepamatuji, kdy naposledy jsem vůbec nějaký hattrick dával. Ale mám další perličku. Shodou okolností jsme o týden dříve hráli v Hranicích s Duklou. Za stavu 1:0 jsme kopali opět roh. Já jsem jen tak prohodil, že jdu dát gól. Jejich útočník mi nevěřil a smál se. Tak jsem mu řekl, ať se vsadíme, tak jsme se vsadili o pivo. A já ten gól fakt dal. Tak mi poděkoval. Na druhou stranu musím říct, že to byl asi jeho nejrychlejší úprk ze hřiště. Ani mi nepodal ruku a aby ušetřil za jedno pivo, tak zmizel (směje se). Byl hodně brzo doma na večeři.

Stopera hrajete odjakživa?

Když jsem byl mladý a běhavý, tak jsem hrál ze střední zálohy a i v útoku. Co jsem zestárl a ztratil rychlost, hraji se svým kolegou Ivošem Horákem, je mu 57 let, stoperskou dvojici. Takže kariéru mám ještě před sebou (usmívá se).

A vzpomenete si na nejdůležitější nebo nejkrásnější svůj gól?

Spíš naopak. To pořád vzpomíná můj otec. Když jsme ještě hráli I. B třídu v Opatovicích, vyhráli jsme tam 1:0 a já jsem dal gól zády. Při rohu jsem se otáčel, balon mě trefil do zad a zapadlo to za tyčku. Škaredější gól jsem snad ani neviděl (směje se).

Takže jste spíš sváteční střelec?

V posledních dvaceti letech určitě. Ale když jsem hrával v útoku, góly jsem samozřejmě dával.

Jestli se nepletu, strávil jste celou kariéru v jednom klubu, je to tak?

Ano, jsem takový brodecký matador.

To jste velký patriot. Nikdy nebylo ve hře nějaké jiné angažmá?

Zkoušel jsem to v rámci žáků a dorostu, když se hrávaly výběry okresů, tam jsem figuroval. Nikdy mě to ale nelákalo, jít jinam. Věděl jsem, že chci studovat střední a potom vysokou školu. Fotbal jsem neměl jako prioritu. V Brodku byla vždycky dobrá parta, super hřiště a krásné zázemí. Nebyl důvod to jakkoliv měnit.

Patriot brodeckého fotbalu Albert SložilZdroj: Jan Teimer

Fotbalistů Složilů je ale v Brodku u Přerova více, že?

Ano, můj brácha Alfréd Složil dává góly za Brodek v krajském přeboru. Je o osmnáct let mladší, ten má ještě opravdu kariéru před sebou. Syn Albert Složil junior teď trénuje a hraje za mladší přípravku v HFK Olomouc.

Proč zrovna HFK Olomouc? Co Přerov nebo Sigma?

V podstatě začínal na Sigmě ve čtyřech a půl letech v rámci pohybové školičky. Máme práci, která nás směřuje spíše do Olomouce než do Přerova. V Sigmě strávil téměř tři roky. Dělá ale i ostatní sporty a Sigma je v tomhle relativně tvrdá. Malý kluk, který má sedm roků se musí rozhodnout, jestli chce dělat jenom fotbal, nebo i něco dalšího. Pokud chce dělat více sportů, není už místo na Sigmě. V podstatě i na doporučení sigmáckých trenérů jsme šli na HFK, kde dělají mládež dobře, mají dobré zázemí. Syn je spokojený.

Tatínka byste vlastně mohl dělat i některým spoluhráčům. Jak to vypadá v kabině brodeckého béčka?

Musím říct, že jsem si uvědomil, že jsem fakt starý, když mi rozhodčí při udělování žluté karty začínají vykat. To je jedna věc (směje se). V kabině nicméně máme mix starších a mladých hráčů. Je pravda, že mě ten hattrick i rozhodující gól v Hranicích stál několik plat piv. Tradice se nemění.

Jste také místopředsedou klubu. Jak to zvládáte a co vše máte na starosti?

Zvládat se to dá. V klubu pomáhám trenérovi s mladšími žáky, kde ještě hraje moje dcera. Mám na starosti i rozvoj FK Brodek u Přerova. Teď třeba čekáme v následujících dnech na potvrzení udělení dotace pro vybudování hřiště s umělou trávou a vedle něj multifunkčního hřiště.

Jaké tedy má ambice brodecký fotbalový klub?

Když začnu áčkem, tak udržet krajský přebor. Trenéři nám oznámili, že chtějí opustit po osmi letech kormidlo v FK Brodek. Myslím, že je to i v hodné vzhledem k okysličení týmu. Prioritou číslo dvě je postup s B-týmem. Každou sezonu se motáme mezi prvním a druhým místem a každou sezonu nám to uteče o jeden bod, nebo o covid. Chtěli bychom okresní přebor vyzkoušet, stáhnout dorostence, které máme rozesety po různých mužstvech, a B-tým podpořit. Ti, co na to budou mít, můžou poskočit do áčka. No a s mladšími a staršími žáky, které chceme příští rok přihlásit, se chceme bavit fotbalem. Myslím, že i to multifunkční hřiště nám může dopomoci k tomu, aby se děcka zase vrátila k pohybu. To jsou velké ambice v rámci mládeže. Trénuje nám taky přes dvacet dětí ve starší a mladší přípravce. Odstartovali jsme to před dvěma lety a teď malošci začínají hrát a vyhrávat v některých turnajích. Máme taky nově spravené šatny, které mají úroveň, příjemnou hospůdku, kde se o víkendech griluje. Můžeme vybudovat hezký areál, kde se bude hrát dobrý fotbal a děti to bude bavit.