Dokonalé drama v Potštátě. Deset gólů a dvě penalty v poslední minutě

Hodně divoký zápas se odehrál v sobotu 26. března v rámci 26. kola přerovského okresního přeboru. Domácí Potštát v něm totiž dvakrát prohrával o dvě branky a vždy dokázal srovnat. To ale nebylo vše. V 90. minutě totiž přítomní diváci byli svědky něčeho skutečně nevídaného - hned dvou písknutých a následně proměněných penalt. „Takový závěr zápasu jsem za celých 20 let, co dělám fotbal, ještě nezažil" říkal po zápase trenér lipnického béčka Lukáš Zábranský.

Kanonýr Deníku Když pálí univerzál! Prášil ze Skaličky stihl za poločas čtyři góly Začínal jako brankář, ve Skaličce v posledních zápasech vypomáhal na stoperovi nebo ve středu… Přečíst článek > „Byl to opravdu divoký zápas. Atraktivní pro diváky, kterých přišlo poměrně hodně. Dle mého názoru byl ale řízen lehce tendenčně,“ říkal trenér Zábranský. „ Jinak jsme ale byli lepší, vytvořili jsme si více brankových příležitostí a častěji drželi míč. Soupeř měl zase dobré standardky,“ dodal. V druhé půli se toho na hřišti první čtvrthodinu moc nedělo, pak se ale doslova roztrhl gólový pytel. V 61. minutě srovnal na 2:2 domácí Pokorný, za dalších šestnáct minut už ale hosté měli dvoubrankový náskok zpátky.. To ale zdaleka nebylo vše. V 88. minutě už totiž na ukazateli skóre svítilo 4:4 a vypadalo to na klidných pár posledních minut. Ty se ale nekonaly. „V poslední minutě šel náš útočník sám na gólmana, který ho srazil a kopali jsme zaslouženou penaltu. Myslím si ale, že měl gólman dostat minimálně žlutou kartu. A hned z protiútoku se kopala další penalta. O té si však myslím, že být neměla. Hráč bez balonu si tam totiž naskočil a teatrálním způsobem přesvědčil rozhodčího, že to byl faul. Musím se ale přiznat, že takový závěr zápasu jsem za celých 20 let, co dělám fotbal, ještě nezažil.“ líčil situaci ze svého pohledu kouč Lipníku nad Bečvou. Kanonýr Deníku Čtvrtníček spasil Želatovice a chválil spoluhráče „Po vyrovnávací brance si naši bohužel nepohlídali náběh hostujícího hráče mezi naše stopery, došlo k faulu v pokutovém území a následné páté brance v naší síti. My jsme se ale nevzdali. Po naší rozehrávce se do velkého vápna probil ze strany mezi dvěma soupeři Radim Pokorný, prohodil si míč mezi nimi a byl evidentně faulován. Penaltu pak naštěstí proměnil Dalibor Nezval a obě mužstva si rozdělila po bodu,” přidal pak ještě svůj pohled potštátský předseda Jaromír Pokorný. Zápas tak pokračoval stejně, jako skončil - sérií penalt. V těch exceloval lipnický gólman Lukáš Marek, který eliminoval všechny tři pokusy soupeře a lvím podílem se tedy zapříčinil o bonusový druhý bod do tabulky pro jeho celek. „Lukáš tímto dokonale odčinil svůj kiks z druhého poločasu,“ těšilo kouče lipnické rezervy. FK Potštát – FC Spartak Lipník nad Bečvou B 5:6 po pen. (1:2) Branky: 32. Nezval, 61. Pokorný, 78. Vašíček, 88. Pokorný, 90. Nezval (pen.) - 9. Ferenc, 25, Vybíral, 69. Lyko, 77. Vlasák, 90. Machala (pen.). Rozhodčí: Lecián, Karabina. ŽK: Pokorný, Dang, Mikšík, Hynčica – Vencel, Vlasák. Potštát: Zedek – Kádě, Oršovský, Bubela, Nezval, Pokorný, Dang, Mikšík, Šíma (51. Vašíček), Hynčica, Malina. Trenér: Dušan Balážik. Lipník nad Bečvou B: Marek – Enenkel, Machala, Vencel, Zábranský, Sivák (46. Miko), R. Ferenc, Vlasák, Z. Ferenc (80. Horák), Lyko, Vybíral. Trenér: Lukáš Zábranský

