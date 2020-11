Už loni po zrušení fotbalového jara tak pochopitelně vládlo (nejen) v Domaželicích zklamání. „Byli jsme samozřejmě naštvaní. Neměli jsme úplně top ambice, ale když byla šance, chtěli jsme ji chytnout za pačesy a jít o soutěž nahoru,“ má jasno trenér lídra okresního přeboru Ferdinand Kadlčík.

Jeho tým měl navíc v nohách zimní soustředění, investovaná energie, čas i peníze tak přišly vniveč.

„Trošku nás to rozhodilo. Letos proto se soustředěním pořád nevíme, čekáme, jak ta situace dopadne, jestli budeme moct brzy aspoň trénovat,“ zamyslel se kouč Domaželic.

„Mrzí nás hlavně to, že se nemůžeme aspoň potkávat na hřišti. Co si budeme povídat, v naší soutěži to ti kluci mají přeci jen vlastně za odměnu, když třeba přijdou z práce,“ doplnil Ferdinand Kadlčík.

O POSTUP BUDE RVAČKA

Za Domaželicemi se řadí hladoví vlci. Druhé Horní Nětčice i třetí Hustopeče nad Bečvou ztrácejí na lídra jen tři body. „Kdybychom to udrželi, tak se postupu samozřejmě nebráníme, ale soutěž je dlouhá. My máme v týmu šikovné kluky, kteří chtějí trénovat, chodí na tréninky v dobrém počtu. Jakmile ale dva tři vypadnou, tak je těžké to nahradit,“ upozornil domaželický lodivod.

Právě to Sokolu zlomilo vaz při jediné podzimní prohře. V předposledním utkání na hřišti B-týmu Opatovic padl 1:3.

„V předešlém utkání do nás Horní Nětčice možná i takticky trošku hodně zajížděly. Odnesli jsme to zraněními, to vítězství (3:2, pozn. red.) přišlo draho,“ zmínil Ferdinand Kadlčík. V okresním přeboru se někdy zkrátka hraje na ostří nože.

Druhé Horní Nětčice táhne hlavně nejlepší střelec okresního přeboru Jaroslav Sehnálek, který v deseti duelech nasázel 15 branek. Špici soutěže už tradičně doplňují zmíněné Hustopeče, příjemným překvapením pak jsou čtvrté Prosenice. Vloni na podzim ve 13 duelech nasbíraly 11 bodů a byly až jedenácté. Letos stihly v deseti kolech uzmout už 20 bodů.

Okresní přebor OFS Přerov:

Nejlepší střelci:

1. Jaroslav Sehnálek (Horní Nětčice) 15

2. Radim Pokorný (Potštát) 10

3. Martin Prášil (Skalička), Bronislav Trtík (Hustopeče n. B.), Marek Přikryl (Soběchleby) všichni 8

Nejvíce karet: Jan Kovář, Martin Kovář, Adam Tichavský (všichni Stará Ves), Tomáš Dvořák, Tomáš Libigr (oba Čekyně), Tomáš Tesař (Horní Nětčice), Michal Gluch (Pavlovice u Př.), Josef Škuta (Skalička), Vitězslav Bubela (Potštát)

Tabulka:

1. Domaželice 10 9 0 0 1 31 : 11 27

2. H. Nětčice 10 8 0 0 2 39 : 12 24

3. Hustopeče 10 8 0 0 2 35 : 12 24

4. Prosenice 10 6 1 0 3 27 : 19 20

5. Lipník B 10 5 0 1 4 28 : 23 16

6. Skalička 9 5 0 0 4 31 : 28 15

7. Pavlovice u Př. 10 4 1 1 4 15 : 18 15

8. Všechovice B 10 3 1 1 5 21 : 23 12

9. Potštát 10 4 0 0 6 30 : 38 12

10. Lověšice 9 2 2 1 4 22 : 20 11

11. Opatovice B 9 3 0 1 5 16 : 30 10

12. Soběchleby 10 2 0 1 7 22 : 40 7

13. Stará Ves 10 1 1 1 7 11 : 37 6

14. Čekyně 9 0 2 1 6 12 : 29 5