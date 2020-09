V Lipníku nad Bečvou před lety střílel branky v divizi. Většinu fotbalové kariéry ale strávil v klubech na Prostějovsku a v nižších soutěžích. Útočník Petr Bross impozantně zahájil novou sezonu v dresu Držovic, když za první čtyři kola skóroval devětkrát a vévodí tabulce střelců II. třídy OFS Prostějov.

„Po vleklém zranění, které trvalo asi devět týdnů, jsem se dal do pořádku a jsem rád, že mi to střílí. I když je to okres, tak pořád je to fotbal, který mě baví tolik let. Je to pozitivní, že ještě dokážu v sedmatřiceti střílet góly,“ usmívá se držovický kapitán. Zdroj: archiv sportovce