Nejen pro něj to byl smolný zápas. Brankář Kozlovic Jakub Obzina si připsal několik…

Mají i Ševčenka! FK Potštát táhnou Ukrajinci. Strašák? Povolávací rozkaz

„Rozhodčí ukázal na penaltu, kterou viděl asi jen on,“ nelíbilo se rozhodnutí arbitra Tomáše Chudy hrajícímu trenérovi Potštátu Radimu Pokornému.

„Za mě byla. Dodo není úplně malý a asi není úplně jednoduché ho stáhnout. Vzal ho pod krkem,“ okomentoval kozlovický brankář Marek Ocelka, který jako už poněkolikáté v sezoně nastoupil v poli.

„Na hřišti Potštátu jsem hrál na hrotu. Dostali jsme tam blbé góly,“ vzpomněl podzimní kozlovickou prohru 3:4 ze hřiště soupeře, která je jednou ze tří porážek kozlovického béčka v sezoně.

„Věřili jsme, že to dnes dokážeme uhrát, protože dostávají hrozně moc gólů. Věřili jsme si, ale byla to taková překopávaná,“ uznal Ocelka, který se po devadesáti minutách postavil do brány a chytil dva potštátské pokusy.

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Díky tomu Kozlovice nakonec slavily výhru za dva body, i když od 79. minuty hrály proti deseti, jejich tlak však byl spíše platonický. „Myslím si, že jsme měli na víc. Akorát nás srazila zranění. Soupeř si nevypracoval vyložené brankové příležitosti. Hrál takovou nakopávanou a divím se, že vede okresní přebor,“ nebral si potštátský Radim Pokorný servítky.

Fanoušci táhnou Potštát

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Jeho týmu po utkání v tabulce okresního přeboru patřilo páté místo. „Jsme spokojení, akorát jsme se zase dostali do situace, ve které ztrácíme body doma. Z venku je vozíme, minulý zápas jsme ale zase pokazili,“ pokrčil Pokorný rameny.

V čem ale Potštát v rámci soutěže a vlastně i široko daleko v regionu vede, je fanouškovská podpora. Do Kozlovic opět dorazila hlasitá skupinka fanoušků s bubny, šálami a vlajkami, která fandila do poslední minuty. „Určitě moc pomáhají a myslím, že se nám hraje i lépe venku než doma,“ uzavřel Radim Pokorný.

FK Kozlovice B – FK Potštát 1:1 (1:1), pen. 4:1

Branky: 16. z pen. T. Petráš – 5. Khrapach.

Rozhodčí: Chuda – Heger, Čada. ŽK: Zlámal – Nicheha, Šulák, Nezval. ČK: 79. Šulák. Diváci: 140.

Kozlovice B: Pazdera – Kolařík, F. Petráš, T. Petráš, Bartůněk, Jurník, Niesner, Oulehla, Kuban, Mohapl, Doležal. Střídající: Postava, Plchot, Grigárek, Zlámal, Ocelka. Trenér: Vařecha.

Potštát: Fedorov – Shaparenko, Kádě, Bubela, Nezval, Khrapach, Stančík, Pokorný, Poláček, Nicheha, Boudný. Střídající: Oršovský, Paták, Janíček, Šulák, Malina, Nedorostek. Trenér: Pokorný.