O chvíli později to mohlo být už 0:2. Hlavička Vaňka skončila v síti, ale pomezní rozhodčí zvedl praporek a branka pro ofsajd neplatila. Nutno však podotknout, že šlo pravděpodobně o špatné rozhodnutí sudího.

Blatci se čtyři minuty před přestávkou podařilo srovnat zásluhou Ondřeje Baďury, ale hned z protiútoku poslal hostující Sokol zpět do vedení Jacek Vařecha.

Již v první půli, ale také v té druhé udělali rozhodčí několik nepřesných rozhodnutí na obě strany. Na hráčích bylo vidět, že nejsou s jeho výkonem příliš spokojeni a stejně tak funkcionáři či fanoušci.

Ale pokračovalo se dál a hosté odskočili na 3:1, když přímý kop trefil na stranu gólmana Kamil Vaněk (ač je v zápise zapsán jiný střelec).

„Jsem spokojený s výkonem. Po dlouhé době jsme byli v kompletní sestavě,“ chválil kouč Střelic Petr Mikuta.

Blatci nezbývalo nic jiného, než vrhnout všechny síly do útoku a pokusit se alespoň vyrovnat. Hned po třetí inkasované brance přišel faul na domácího hráče, ale Blatec mohl jít do přečíslení, jenže hlavní rozhodčí výhodu neponechal a odpískal nedovolený zákrok.

To už ale jeden z domácích hráčů Lukáš Kadlec neunesl a slovně se pustil do hlavního rozhodčího. Ten mu nejprve ukázal žlutou kartu, ale když protesty a urážky pokračovaly, vytáhl rovnou červenou.

„Soupeř byl lepší a vyhrál, k tomu neřeknu ani půl slova. Ale to, co předvedli rozhodčí, to je bez komentáře. Jejich kvalita byla strašná a není divu, že v rámci toho dojde k těmto konfliktům. Tím, že to neumí, tak zničí fotbal,“ nechápal asistent trenéra Blatce Martin Smyčka.

V tom se na něj sesypali i ostatní hráči domácích, až došlo k fyzickému napadení sudího, který reagoval předčasným ukončením střetnutí v 72. minutě.

„Hrubé nesportovní chování, hráč č. 14 v přerušené hře fyzicky napadl hlavního rozhodčího (chycením pod krkem a lehce naznačil úder hlavou do mojí části hlavy),“ stojí v zápise o utkání. Za to viděl Stanislav Husák červenou kartu a duel skončil.

„Hráči by si tohle samozřejmě neměli dovolit a nemělo se to stát. Na druhou stranu se musíme postavit do role hráče, který je v adrenalinu, bublá to v nich a rozhodčí tam úplně nesmyslně něco vymýšlí… Stupňuje se to, až to přeteče a dojde k té inzultaci, kterou ale rozhodně odsuzuji,“ říká Smyčka.

„Ale některým klukům se nedivím. Je to neuměním sudích a hráče k tomu dovedly okolnosti. Individuálně selhali hlavně rozhodčí,“ dodal.

Je otázka, jak se k osudu duelu postaví disciplinární komise a jak hříšníky a celý klub TJ Blatec potrestá.

„Samozřejmě druhá věc je pokuta, ale do hráčů nevidíte. Je to kolektivní sport, tak si odneseme kolektivní vinu,“ sdělil Smyčka.

„Předčasné ukončení je škoda. Zápas jsme měli ve své moci a mohl se dohrát do devadesáté minuty. Mrzí nás, že jsme si to nemohli uhrát na hřišti, protože si myslím, že bychom to zvládli. Znehodnotilo to náš výkon. Kluci měli na to, aby si to vyhráli sami bez nějakých dohadů,“ uzavřel střelický kouč Mikuta.