Psala se 72. minuta, kdy domácí hráč Lukáš Kadlec nejprve slovně napadl hlavního rozhodčího Daniela Zdražila a následně do něj také strčil. Hlavní rozhodčí však udělil dvě červené karty místo jedné. Za viníka, který do něj strčil totiž chybně označil jiného hráče, což bylo jedním z důvodů, proč byli potrestáni také sudí.

„Za neudělení červené karty nebo její chybné udělení je v disciplinárním řádu trest na jedno až dvě kola. Vzhledem k tomu, že se jednalo o situaci po fyzickém napadení, jsme se rozhodli, že stopka bude na nižší hranici,“ komentoval předseda komise rozhodčích Ladislav Rosskohl.

Jedno kolo tedy nemůže být Daniel Zdražil delegován jako hlavní rozhodčí ani jako asistent. Jenže to není vše. Dalších šest kol nesmí vykonávat funkci hlavního rozhodčího.

Inzultace sudího proběhla jinak. Padly tresty - jedna milost, rozhodčí pochybil

„Řešili jsme totiž řetězec informací, které mám z disciplinární komise a vyplynulo mi z toho, že měli od začátku řešit kritiku ze strany hráčů, funkcionářů a pořadatelů. I z vyjádření hlavního rozhodčího či jeho asistentů mám pocit, že ji neřešili adekvátně. Proto situace dosáhla takové míry, že byli v nelehké situaci. Museli by dávat hodně červených a zápas by se nedohrál,“ pokračoval Rosskohl.

A tresty inkasovali také pomezní rozhodčí. Konkrétně asistent rozhodčího číslo jedna Jiří Antoníček nesmí být delegován jako hlavní rozhodčí třikrát.

„Od začátku mu nadávali hráči, funkcionáři i pořadatelé. Řešil to pouze ústně, což zpočátku může, ale potom už si musí zavolat hlavního rozhodčího, který bude rozdávat karty. Navíc se v době inzultace věnoval technickým zónám (lavičkám), ale v ten moment už měl běžet za hlavním,“ prozradil šéf komise rozhodčích.

Asistent rozhodčího číslo dvě Vilém Miler nebude hlavním rozhodčím dokonce po dobu šesti kol.

FOTO + VIDEO: Fanoušci si v Olomouci užili akci s repre. Na co se ptali Vaclíka?

„Zatímco AR1 se věnoval alespoň lavičkám, on celou situaci, kdy hráč napadl rozhodčího viděl, ale celou dobu stál na své lajně a nešel to řešit za hlavním rozhodčím. Navíc mu poradil špatně při vyloučení. Potvrdil mu, že to udělal hráč s číslem 14, což nebyla pravda,“ porovnával Rosskohl tresty.

„Celkově nemůžeme řešit výkony, ale podle těchto informací nevedli zápas tak, aby nebylo riziko jeho nedohrání. Navíc není možné, aby vyloučili špatného hráče a zkreslili skutečnost. Disciplinární komise potom musela vyvinout úsilí, aby zjistila pravdu,“ shrnul ještě.

Přesto rozhodčí nezatracuje. „Pan Zdražil píská dva roky, je to poctivý borec, který má rád fotbal a chodí rád pískat mládež. Ale budeme se mu ještě muset věnovat po mentorské stránce,“ přiznává Ladislav Rosskohl.

Také proto můžou všichni tři arbitři jezdit na zápasy jako asistenti právě, aby nabrali zkušenosti.

„Nechci je trestat na šest zápasů. To by bylo na nic. Takhle budou moci jet se zkušenými borci a něco se přiučit. Třeba i to, jak řeší kritiku, jaké jsou možnosti komunikace a podobně. Chceme se na to ještě více zaměřit na seminářích, přestože jsem to už dělali,“ uzavřel předseda.

Zora bojuje o existenci. Provádíme spoustu interních opatření, říká předseda