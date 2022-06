Účastníků mělo být původně osm, ale nejlepší celek základního kola v Královéhradeckém kraji Obec Lodín do Poličky nepřijel. A protože pardubičtí zástupci z Vodovodů a kanalizací vypadli ve skupině, změnil se boj o dvě vstupenky na finálové klání v moravskou záležitost.

I když, boj… Od zahajovacího hvizdu bylo zřejmé, že favorit je pouze jeden. 6:0, 10:0, 5:1. To byly výsledky, které ve své základní skupině dosáhl celek SSI Schäfer z Hranic na Moravě. „To jsou fotbalisté, kteří vypadají jak z jiného světa,“ glosoval jeho výkonnost Tomáš Doubrava, vedoucí obchodu Vltava-Labe-Media pro východní Čechy.

Ono se tedy nebylo mnoho čemu divit, protože modrobílé barvy nejlepšího mužstva turnaje hájili i fotbalisté z Hranic, kteří v této sezoně zvítězili v divizní skupině E. Jejich kvality se samozřejmě musely na hřišti projevit.

A nejenom ve skupině, ale také v semifinále, což byly dva zápasy, který svým způsobem oddělily „zrno od plev“, tedy mančafty, pro které se otevřou roudnické finálové brány, od těch, jimž zůstanou uzamčeny.

SSI Schäfer si ve svém semifinálovém střetnutí bezpečně poradil s týmem Opall-Agri z Opavska. Druhé semifinále bylo otevřenější, produktivnější v zakončení byl celek Mobis Automotive Czech z Frýdku-Místku, který přehrál pelhřimovský Agrostroj. A tím byly hlavní otázky poličského odpoledne zodpovězeny, postupující na finále Zaměstnanecké ligy byli jasní.

Ještě však zbývaly dva zápasy a v nich souboje o poháry, medaile a diplomy. Finále nabídlo divácky nejzajímavější a nejatraktivnější podívanou celého dne, což bylo dáno především tím, že ani jeden ze soupeřů se příliš nezatěžoval se zodpovědným plněním defenzivních úkolů. Tím pádem byly k vidění pohledné kombinace „do kuchyně“ a gólmani vskutku nebyli v jednoduché pozici. Za stavu 3:3 si však borci SSI Schäfer řekli, že se jim nechce skončit na druhé pozici, sevřeli soupeře před jeho svatyni a dvěma rychlými góly rozhodli o svém finálovém vítězství 5:3. Bronz putoval do Pelhřimova.

„Zvládli jsme roli favorita a jsme spokojeni," říkal už na konci dubnového turnaje základní skupiny hrající trenér vítězů a bývalý ligový fotbalista Tomáš Čáp. V podstatě to samé mohl se svými spoluhráči zopakovat i v semifinále. Byli jeho favority a svoji úlohu sehráli s grácií. A aniž bychom chtěli cokoli předvídat, tak i 16. června v Roudnici může tohle mužstvo myslet vysoko.

„Chtěl bych poděkovat všem účastníkům semifinálového turnaje za předvedené kvalitní výkony a poličskému fotbalovému klubu za organizační zázemí a perfektní prostředí,“ dodal Tomáš Doubrava.

Konečné pořadí semifinálového turnaje:

1. místo: SSI Schäfer, s.r.o. (postup)

2. místo: Mobis Automotive Czech (postup)

3. místo: Agrostroj Pelhřimov, a.s.

4. místo: Opall-Agri, s.r.o.

5. - 7. místo: Vodovody a kanalize Pardubice, a.s.

Metso Outotec Czech Republic, s.r.o.

Starez-Sport, a.s.

Obec Lodín (tým se nezúčastnil semifinále)