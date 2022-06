V mužských soutěžích odehrál více než dvacet sezon, během kterých rozhodně nasázel více než 300 branek. To je parádní vizitka bývalého nejlepšího střelce okresního přeboru, který se letos vzhledem k nižšímu počtu odehraných zápasů trefil za Horní Újezd (chcete-li Všechovice B) „jen“ desetkrát.

Zajímavostí je, že hned osm gólů nasázel Potštátu! Ano, i na podzim dal tomuto soupeři v okresním přeboru čtyři branky, v sobotu to zopakoval během debaklu 11:0.

„V Potštátu slavili 700 let města. Takže nepřijeli v plné síle, ale v deseti. My jsme na ně vletěli, dali jim tři branky během patnácti minut a oni se sesypali. To už pak byla jen otázka, kolik dostanou,“ hodnotil Jiří Bělík vysoký triumf B-týmu divizních Všechovic.

„Dal jsem čtyři góly i u nich, takže se mi na ně daří. Mockrát jsem proti nim nehrál, ale asi mi to sedlo. Kluci mi taky pomáhali, chtěli, ať naposledy dám aspoň ty tři. Když jsem měl tu ukončenou, tak to bylo dobré,“ usmíval se střelec.

Ten totiž po zápase oficiálně ukončil svou (hlavně na góly) bohatou kariéru. Přispět tak pochopitelně musel také něčím do kabiny. „Velký soudek tam musel jít.“

Kopačky pověsil na hřebík

Čtyřgólová derniéra skoro vybízí k zamyšlení, jestli konec 41letého šutéra není předčasný. „Nahrál jsem toho dost, střelecky se mi docela stačilo. Takže už stačilo. Už to i bolí, kolena jsou špatná. Když pak do středy nemůžete chodit, je to takové na nic,“ pousmál se Jiří Bělík.

U fotbalu do jisté míry zůstane. Do trénování a výchovy podobných kanonýrů, jako je on sám, se ale prý nežene.

„Zatím o tom nepřemýšlím. Mám práce hodně, takže nevím, jestli to budu časově dávat. Ale chodívám do Všechovic hrát za staré pány,“ upozornil gólostroj z Horního Újezdu.

Jeho tým v malém fotbale dokonce ovládl amatérský turnaj nad 40 let v Olomouci a zahraje si republikové finále.

Gólů mohlo být daleko více!

Jiří Bělík ví, jaké to je zahrát si krajský přebor, vyhrát korunu pro krále střelců, postoupit z týmem v okresních i krajských soutěžích. Ale také dobře ví, jaké je to kvůli zranění dva roky nehrát.

Po vážném úrazu totiž v mládí podstoupil operaci páteře, po které dokonce měl problém s hlavičkováním. Představte si, že těch gólů ještě mohlo být o dost více!

„Podle mě je to pořád nejlepší střelec v Horním Újezdu,“ usmívá se někdejší Bělíkův spoluhráč, dnes 47letý Martin Horáček. „Jak dostane balon v šestnáctce, umí se obtočit a vystřelit na bránu, i když ho stíní bek. Je to bombarďák. Vždy uměl něco vymyslet i nahrát balon,“ zmínil bývalý obránce.

Bývalý fotbalista Mrlínku, Bystřice pod Hostýnem, Býškovic, Soběchleb, Opatovic a v posledních letech Horního Újezdu Jiří Bělík je také penaltovým specialistou. To dokázal potvrdit mimo jiné i během na Hranicku vyhlášené akce – Penaltového krále v Opatovicích, kde v roce 2020 zvítězil.

„Hodně si na to věřím. Na hřišti jsem dřív býval hodně emotivní. To si mě asi hodně lidí pamatuje. Teď už jsem se ale zklidnil. Nevím, asi ty góly umím dávat, tak šly dobře i penalty,“ zasmál se sympatický útočník závěrem.

Hranice v MSFL? Chceme hrát nahoře, hlásí předseda Vitonský