Kolmice za gólmana a přesné zakončení, pak pohotová dorážka a ve 41. minutě další přesné zakončení v šestnáctce. Výsledek? Čistý hattrick a vedení Skaličky v Soběchlebech 3:1. Ani to ale Martinu Prášilovi nestačilo. Ještě před odchodem do šaten zvýšil na 4:1!

„Čtvrtý gól byl asi nejhezčí. To jsem sebral obráncům míč při rozehrávce a pěkně to trefil,“ pousmál se nejlepší střelec svého týmu. „Byla to i náhoda, že se to takhle sešlo,“ dodal.

Ještě nedávno ale na svém jinak tradičním postu v útoku 29letý Prášil vůbec nehrál. „Moc gólů jsem nedával, spíš jsem se pohyboval na postech, kde nám někdo chyběl. V posledních čtyřech, pěti zápasech už ale hraju v útoku, kde jsem hrával od dorostu,“ prozradil kanonýr Přerovska uplynulého víkendu.

Skalička díky jeho představení vyhrála venku 5:3 a po zmrazení soutěží kvůli vládním nařízením okupuje šesté místo tabulky. „Jsme určitě spokojeni, hrajeme to pro radost. Nepadáme, což je důležité,“ má jasno Martin Prášil, který s fotbalem začínal v Opavě.

Aktuální pauza mu nevyhovuje. Nejen, že nemůže přidávat další soutěžní góly a udržovat se v kondici. „Myslím si, že letos už ani hrát nebudeme. Profi soutěže se možná rozeběhnou, ale amatérské těžko. Říkám to, jelikož se ve sportu pohybuji i pracovně,“ práskl na sebe střelec.

Martin Prášil totiž pracuje coby sportovní analytik. Sbírá statistiky z různých zápasů napříč sporty. „Je to různé, třeba i z basketbalu a dalších sportů. Data pak posíláme třeba webům, které provozují live výsledkový servis,“ nastínil fotbalista, který do Skaličky přišel poté, co se přiženil do Kelče.

Svoji vlastní individuální statistiku každopádně mohl doplnit o unikátní střelecký výsledek.