„Je to můj nový rekord, dal jsem maximálně čtyři. Na okres to byl krásný zápas, my jsme odehráli nejlepší zápas sezony,“ pochvaloval si po výhře 8:3.

Borec s příznačným příjmením pro kanonýra už na podzim nasázel 17 branek. „Teď už se mi těch vysněných třicet gólů zdá reálnější. Hlavním cílem ale je, abychom byli první v tabulce a neztratili ani bod,“ pousmál se 27letý útočník.

Cíl? I. A třída!

Troubky po pádu z I. B třídy zůstaly prakticky kompletní, i proto tak zatím v okresním přeboru nemají konkurenci. V deseti zápasech nasbíraly třicet bodů.

„Řekli jsme si, že musíme hrát I. A třídu, víc makáme. Okres je pro nás povinnost, v další sezoně chceme zase postoupit. Máme na víc,“ má jasno Martin Koller.

Neuteče ale střelec takového formátu Troubkám někam do vyšší soutěže? „Mám nějaké nabídky, ale bojím se o své zdraví. Staré zranění se mi pořád vrací. Ale přemýšlím o tom,“ prozradil přerovský odchovanec.

Četnost tréninků na nižší úrovni mu ale vyhovuje. Nebo spíše musí vyhovovat. Vždyť musel kvůli starému zranění vynechat i půlku minulé sezony a možná i proto Troubky spadly z I. B třídy.

„Třeba týden jsem nemohl obout botu. Člověk taky musí chodit do práce,“ pokrčil Martin Koller rameny.

Mohl hrát ligu?

Jak to vlastně celé vzniklo? Martin Koller už dával góly i v MSFL, bylo mu osmnáct let, když přišlo zdánlivě nenápadné zranění. To si vyžádalo operaci.

„Půl roku to bylo dobré. Musel jsem ale pak jít na další operaci. Mám špatný kloub malíčku na noze. Mám tam i menší plastiku. Když trénuji dva dny po sobě, oteče mi to. Musím si dávat den pauzy, abych byl schopný vůbec nějak hrát,“ vysvětlil Koller, jak moc limitující se jeho zranění postupem stalo.

„Mám super zážitky. Docela mě to ale mrzí. Chodil jsem už občas ve Zlíně na tréninky i s áčkem. Jsem z toho zklamaný, ale teď vidím potenciál v mladém,“ pousmál se střelec při pomyšlení na synátora.

Ze Zlína Martin Koller odešel do Přerova, kde kopal divizi a byl nejlepším střelcem týmu během sezony 2017/18, doposud jediného ročníku, kdy Viktorka působila v krajském přeboru.

Pomohl tedy návratu Přerova do divize, jenže pak se opět ozvalo zranění, do toho přišlo narození potomka. „Musel jsem navíc chodit do práce, potřeboval co nejvíc peněz a dá se říct, že jsem to vzdal a odešel do Troubek,“ řekl Martin Koller.

A kruh se uzavřel. Troubečák Martin Koller je tak velkou osobností letošního ročníku okresního přeboru, který si však jeho tým, jak to tak vypadá, nejspíš zahraje jen sezonu.

