„Děda se toho už bohužel nedočkal, ale pocházel odtud i táta a byl jsem tady skoro doma, tak jsem se šel do Příkaz aspoň na chviličku podívat,“ začal povídání nejlepší střelec uplynulého ročníku okresního přeboru.

Po pěti letech se vrátil z Rakouska právě do vesnice nedaleko Olomouce: „Rozhodl jsem se hlavně kvůli cestování, protože bylo zdlouhavé.“

V Příkazích strávil rok a půl a následně si střihl ještě půl roku za hranicemi. Loni v létě se ale znovu vrátil a s sebou si přivedl i mladšího bratra Jaroslava. „Chtěli jsme si spolu někde zahrát a přemluvil jsem ho, ať jde za mnou do Příkaz,“ přiznal starší Michal.

A zatímco Jarda si nasadil rukavice a gólům zabraňoval, tak jeho brácha zaměstnával gólmany jednou dělovkou za druhou. „Máme domluvené, že jak chytí balon, tak ho hned kope na mě. Ale už nás všichni znají, tak je to složitější,“ prozradil kanonýr.

Přesto bylo těžké jej ubránit. V šestnácti zápasech zvládl ve druhé třídě osmadvacet branek. To znamená, že se trefil téměř každých padesát minut, co byl na hřišti.

V pěti zápasech po sobě se radoval z hattricku a potom ještě přidal fenomenálních sedm branek proti Dlouhé Loučce. Jednu branku vstřelil za béčko a dvě v Hanáckém poháru proti Litovli z krajského přeboru. Díky tomu se stal druhým nejlepším střelcem v celém regionu.

„Když si promítnu ty góly, tak mi to kluci dávali za obranu a chodil jsem sám na brankáře nebo to byly kolmice podél stoperů. Byl tam určitě i nějaký trestňák a taky doklepávačky do prázdné, ale i to je umění, být dobře postavený. Hodně mi pomohl Tomáš Nuc, který mi na spoustu gólů přihrál,“ ohlížel se za gólově nejpovedenějším půlrokem v kariéře.

Přesto si více cení gólů z vyšších soutěží. Ještě v dorosteneckém věku si vyzkoušel třetí ligu za Uničov a v premiérové půl sezoně se trefil hned šestkrát.

„Góly jsem dával, ale pořádně jsem tam nehrával. Minulá sezona byla určitě gólově nejúspěšnější, ale když jsem dal v divizi za Protivanov ve čtrnácti zápasech, tuším, patnáct gólů, tak to stavím určitě výš. To jsme se tehdy vytáhli z posledního místa na šesté nebo sedmé. Ta soutěž byla jinde. Ale samozřejmě jsem rád, že jsem jich teď dal tolik. Už nejsem nejmladší,“ hodnotil a vzpomínal i na další povedené ročníky.

Mimo jiné absolvoval i zkoušky v Hradci Králové či HFK Olomouc.

Přestup ke konkurenci

Nebýt zrušení zbytku soutěže, kvůli koronavirové krizi, mohlo být branek ještě více. Obávaný střelec to ale nijak zvlášť neřešil. „Byl jsem s rodinou, takže jsem byl spokojený. Taky jsem se dal na to, že jsem deset kilo zhubl, takže už nejsem jenom hromotluk, ale jsem i takový lehčí, ohrabanější,“ prozradil.

Fotbal mu podle jeho slov nějak extrémně nechyběl: „Na naši úrovni je potřeba si jej už hlavně užívat. Nebylo to tak, že bych byl nervózní, že nehraju. Ale samozřejmě, když pak byla možnost, tak jsem si šel zahrát všechny zápasy, co jsem mohl.“

S ohledem na výše zmíněné není divu, že mu v pauze několikrát zvonil telefon a na stole měl několik nabídek. Čtyřiatřicetiletý útočník nakonec kývl na nabídku Červenky: „Chtěl jsem změnu a na Července je možnost hrát o postup, tak jsem si to chtěl ještě vyzkoušet.“

Okresní přebor zvolil, přestože měl nabídky i z I. A či I. B třídy. „Trenér Jirka Kobylík mi volal a byl jsem s ním v té době už domluvený. Navíc byla možnost sem jít i s bráchou. Ale samozřejmě se tomu nebráním třeba za půl roku, za rok,“ nechává si otevřená vrátka.

A jak vidí své ambice na Července? „Nevím, jestli můžu dát víc gólů. Je to možné, ale spíš ne. V Příkazích to bylo hrané hodně na mě. Teď je to více rozložené a gól může dát téměř kdokoliv.“

Start sezony se mu ale povedl náramně. V prvních dvou zápasech dal tři góly a Červenka se s šesti body drží na čele tabulky.

Tajný sen

Na uplynulou sezonu bude vzpomínat i díky utkání, které se hrálo ve znamení setkání tří bratrů Večerových. Ti se potkali při souboji Šumvaldu s Příkazy, kdy nejstarší Miroslav nastoupil za domácí a Jaroslav s Michalem za hosty. „Máme ještě jeden tajný sen. Zahrát si někdy všichni tři spolu, ale u nejstaršího to už bude asi těžké,“ dodal Michal Večeřa.

Michal Večeřa

Pozice: Útočník

Věk: 34

Kariéra: Sigma Olomouc, Uničov, Moravská Třebová, Protivanov, Zábřeh, Medlov, Dolany, Rýmařov, Rakousko, Příkazy, Červenka.

V uplynulé sezoně: 19 zápasů/31 gólů, z toho v okresním přeboru 16 zápasů/28 gólů za 1470 minut

Michal Večeřa očima bratra a spoluhráče Jaroslava: „Je to velký střelec. Má čich na góly a v noze přesný dynamit. Vždycky vím, že dá gól z jakékoli pozice, jen to někdy stojí nervy, než dá ten první. Byl náš velký sen spolu hrát. Ideální by bylo, kdyby s námi hrál ještě třetí brácha a na lavičce nebo i na hřišti byl s námi táta.“