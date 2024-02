V prvních třech kolech to skutečně s týmem vypadalo všelijak, když měl na svém kontě jen jednu výhru a dvě porážky ze hřiště Tovačova a Sokola Stará Ves. Nakonec se ale ukázalo, že alespoň co se týče podzimní poloviny, zůstanou tyto dvě prohry jedinými. Následovala totiž šňůra šesti vítězství v řadě, z nichž hned tři byla o pět branek a více. Díky tomu se Vladařovi svěřenci vyhoupli až na samotný vrchol a v současné době zaostávají pouze o skóre za vedoucími Lobodicemi.

Docházka? Horší

Pokud se však chce Dukla na této své vítězné vlně udržet i nadále, nebude smět doslova nic podcenit. I proto už v minulém týdnu začala se zimní přípravou. A to i přesto, že se k prvnímu jarnímu zápasu proti pátému Tovačovu postaví až v sobotu 13. dubna.

„V úterý běháme a čtvrtky trávíme na umělce. Zatím ale není tréninková účast úplně podle mých představ. Taková ta základní osa, kterou tvoří zhruba deset lidí, se schází poctivě, se zbytkem ale tak moc spokojen nejsem. Musím to tak ale brát. Máme totiž kluky, kteří slouží v armádě a také vysokoškoláky, kteří dojíždějí zdaleka. Kvůli tomu nebude ani žádné soustředění," popisuje s dodatkem, že stávající kádr by neměl směrem do jara doznat žádných změn.

Konec byl blízko

A nutno také dodat, že ambice na druhou polovinu sezony nejsou vůbec nízké. Spíše by se dalo říci, že jsou ty nejvyšší. „Našim cílem je postup. Kvůli němu jsme se vůbec rozhodli, že do sezony půjdeme. Už to totiž vypadalo, že skončíme a ani se nepřihlásíme do soutěže. Nyní jsme ale odhodláni vrátit Duklu zpět alespoň do okresního přeboru. Myslíme ale i více dopředu. Například na navázání spolupráce s dorostenci třetiligového eskáčka a postupu ještě výše. Zatím je ale prioritou opuštění nejnižší soutěže. Ta by totiž ty dorostence, kteří trénují čtyřikrát týdně, asi moc nelákala," uzavřel Pavel Vladař.