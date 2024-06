Nedílnou součástí potštátského klubu a vlastně i jeho zlepšených výsledků z poslední doby jsou i jeho věrní fanoušci, kteří tým na hřišti neúnavně povzbuzují za jakéhokoli stavu. „Jsou super a přiznám se, že jsem to nikde jinde nezažil. Když jsem tady přicházel, tak jsem nevěděl, co od toho čekat. Je tady ale parádní parta. Od fotbalistů až po ty fanoušky, kteří jsou bezpochyby nejlepšími v okrese a na této úrovni možná i v celé republice," pochvaluje si Stančík.

„Dnes jsme trošku propadli. A to proto, že jsme nepředvedli týmový výkon. Spoléhali jsme se spíše na individuality a na to jsme zkrátka doplatili. I tak jsme ale měli dost šancí. Nejsme však dostatečně produktivní, což ale víme," krčil po zápase rameny 35letý kapitán, který do Potštátu přišel až před začátkem jarní části z Melče na Opavsku.

Chtělo by to gólmany

A jelikož stará sezona skončila sotva před pár dny, ale ta nová se už blíží ke dveřím, aby na ně mohla začít klepat, přišly logicky dotazy i na podobu kádru pro ni. Jak to ale vypadá, v Potštátu mohou být více-méně v klidu. „Tým by měl být i nadále stabilní s tím, že by se měl doplnit o nějaká tři, čtyři nová jména. Potřebujeme hlavně dva kvalitní gólmany. Venku nám teď mnohdy musí chytat útočníci. I já jsem tady spokojený. Mám už přece jen 35 let a chci to tady už jen tak doklepat. Je to tady perfektní. A to i co se týče zázemí pro hráče i fanoušky," popisuje.

Stal se novým hrdinou Horních Nětčic? Gólman Číhal nastřílel v Potštátě hattrick

Pivo a klobása

A jak by viděl případný postup výš, který by, i s trochou štěstí, mohl Potštát vybojovat po příští sezoně? „Co se týče mě, tak já už bych rozhodně do I. B třídy nešel. Mě ten okres stačí. S klukama si tady dám po zápase pivo, klobásu a žádné další plány už opravdu nemám. Jsem prostě spokojený tam, kde jsem," uzavřel David Stančík.