Máme více kvalitních hráčů v ofenzivě. V defenzivě nám to kolikrát hoří. Doplácíme i na to, že nemáme stabilně gólmana. Ze dvanácti, třinácti zápasů ho třeba pět kol nemáme.

Paradoxně to byl nejlepší zápas v možná nejhorší sestavě, ve které jsme se doma sešli. Nahradili jsme to bojovností a možná i troškou štěstí. Do čeho jsme kopli, spadlo to do branky. Někdy to tak je.

Dovést je k nim, kromě kvalitní ukrajinské enklávy, chce také hrající trenér a Radim Pokorný, který na podzim nasázel 11 branek. Teď už rozjel zimní přípravu, během níž odehraje jeho tým i tři přátelská utkání. „V defenzivě nám to hoří. Doplácíme na to, že nemáme stabilně gólmana,“ prozradil mimo jiné Radim Pokorný.

Hráči z pole. Máme pár takových kluků (úsměv). Nejvíc asi Ukrajinec Bohdan Fedorov. Hrává futsalovou soutěž na Vysočině, kde chytává.

Už jste začali se zimní přípravou?

Ano. Trénujeme od neděle v tělocvičně v Potštátě. Chodíme jen jednou týdně. Někteří kluci mají studijní povinnosti, jiní pracovní. Jsme rádi, že se sejdeme alespoň v tu neděli v dobrém počtu. Jakmile to půjde, budeme v pátky chodit v Potštátě na trávu.

Co nějaké změny v kádru, chystají se?

Útočník Richard Poláček by měl jít do Dukly Hranice. Posily sháníme, ale ještě je to v řešení. Jsme trošku z ruky, nikomu se sem nechce. Zkoušíme brankáře a dva záložníky.

Jaké máte ambice pro jarní část sezony?

Skončili jsme v loňské sezoně pátí, tentokrát bychom to chtěli vylepšit. Bude pro nás důležité chytit začátek. Máme hratelné soupeře, dva z těch zápasů navíc hrajeme doma. Pokud se nám to podaří, věřím, že do pátého místa budeme. Když skončíme do třetího, budeme spokojenější. To je asi náš cíl.

A co případný postup do I. B třídy? Je to téma?

Kdysi dávno tady byla I. B třída. Ale tady co půl roku řešíme, jestli budeme mít hráče. Takže je to složité.

Zvítězili jste v anketě Deníku o nejpopulárnější klub v celém Olomouckém kraji. Cítíte velkou podporu fanoušků i při zápasech?

Jo, chodí jich hodně. Hlavně i na venkovní zápasy, což nám vlastně také pomáhá na hřištích soupeře. Když někam přijedeme, je tam víc lidí z Potštátu než domácích. Doma je to samozřejmě taky, ale už jsou na to lidé zvyklí. Postavila se tu nová tribuna, ještě bychom chtěli nové šatny. Uvidíme, co se podaří.

Přípravná utkání FK Potštát

Ústí – Potštát (4.2., 11.00, UT Hranice)

Potštát – Melč (9.3., bude upřesněno)

Potštát – Vrážné (16.3., bude upřesněno