Tady bych řekl, že panuje spokojenost. Po celou dobu se nám hlásí do poháru 8 – 10 mužstev, což je slušný počet. Vítězové do minulého soutěžního ročníku dostávali částku 15 000 korun od hlavního partnera Lion sport. Po ukončení činnosti této firmy jsme se poohlédli po jiném partnerovi. Od tohoto soutěžního ročníku vítěz poháru získává sadu dresů v hodnotě 15 000 korun. První kolo poháru se hraje vždy před začátkem soutěžního ročníku a mužstva mají zajištěn kvalitní zápas před novým soutěžním ročníkem. Vítěz poháru postupuje do krajského kola poháru. Téměř všechny finálové zápasy poháru měly vždy velmi kvalitní úroveň a odehrály se před početnou diváckou kulisou, za což jsme rádi.

Jmenuji ty nejvýznamnější. Kategorie starších žáků nehraje na branky velikosti 2 krát 5, ale na velikost branek 7,32 krát 2,44, kdy jedna branka je pevně umístěná na brankové čáře (klasické hřiště pro dospělý fotbal, pozn. red.). Druhá branka je přenosná ve výše uvedených rozměrech a je umístěná na velkém vápně. Dochází rovněž ke změně doby hry z původních dvakrát 35 minut na dvakrát 40 minut. Dále jde o zmíněnou změnu v rámci Poháru OFS Přerov. Nový je také sazebník rozhodčích – dochází k částečnému navýšení odměny pro hlavního rozhodčího na utkáních starších a mladších žáků o 30 korun.

Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

Tady se proces trošku zastavil. Jediné, co se událo, je, že pro letošní soutěžní ročník si soutěže můžeme pojmenovat v okrese jako 8. a 9. liga. Od příštího soutěžního ročníku tohle přejmenování bude automatické. To je jediné, co se prozatím v tomto procesu událo. Já jako celý výbor OFS zastáváme názor, že je potřeba soutěže zeštíhlit, ať už z důvodu ekonomické stránky, tak rovněž kvůli větší konkurenceschopnosti.

Vidíme úbytek týmů v okresních soutěžích. Snižuje se zájem klubů o fotbal?

Před 10 lety jsme měli na okrese v mužských soutěžích 40 oddílů (z toho několik B-mužstev). Z toho byla jedna skupina okresní přebor a dvě skupiny v okresní soutěži. Před pěti lety jsme měli v mužských soutěžích 29 oddílů. Pro letošní rok je přihlášeno v mužských soutěžích v okrese 23 oddílů, takže je vidět rapidní pokles mužských celků. Poslední dobou z okresní fotbalové mapy zmizelo několik oddílů, například Žákovice, Měrovice, Uhřičice, Kojetín, Lazníky. Co se týče soutěží dorostu, tak všechna mužstva, co hrála u nás na okrese, přešla pod Olomoucký krajský fotbalový svaz, kde hrají soutěž I. B třídy. Tím pádem již několikátým rokem se soutěž dorostu v okrese nehraje. Co se týče oddílů mladších a starších žáků – tady ten počet oddílů zůstává za celou dobu cca stejný, ale rozdíl je v tom, že před deseti lety se soutěž starších žáků hrála 10+1, nyní je ten počet 8+1, takže vidíme, že i zde je úbytek hráčů v této kategorii, jelikož mládežnické oddíly kategorii starších žáků s počtem 10+1 již nedají dohromady.

A co zájem o kariéru rozhodčího? Zde se také mluví o nedostatku. Kolik vám jich chybí k ideálnímu stavu?

Tady ta situace není dobrá. A to se netýká jen našeho okresu. Celorepublikově chybí asi 4000 rozhodčích, v našem okrese by byl ideální stav kolem 40 rozhodčích, abychom pokryli nejen okresní zápasy, ale také zápasy vyšších soutěží, kde po nás chtějí rozhodčí. V okrese máme v současné době k dispozici asi 20 rozhodčích. Z toho musíte vzít v potaz, že z mladších rozhodčích většina hraje ještě fotbal. Takže když dochází k víkendovým delegacím, někteří rozhodčí se omluví na jeden den, někteří na celý víkend, a pak zjistíte, že na celý víkend máte k dispozici osm až deset rozhodčích.

A nestačí to na dvě okresní soutěže mužů?

Ano i tak nízký počet by někdy pro naše soutěže stačil. Ale nikdo neví, že po nás na chce krajský svaz doobsadit asistenty na zápasech I. B třídy, obsadit mládežnické zápasy a v neposlední řadě obsazujeme i asistenty na mládežnické zápasy spadající pod ŘKM. Ten, kdo není na víkend omluven, má za víkend pět až šest zápasů, což je strašně moc. Udělali jsme na okrese školení oddílových rozhodčích, kteří působí jako asistenti na domácích zápasech, takže nám pomáhají alespoň takovým způsobem.

Je výhledově na obzoru zlepšení této situace?

Uvedu příklad z letošního kalendářního roku. Během něj se přihlásili dva rozhodčí, kteří dříve než začali, tak skončili. A nyní, před začátkem nového soutěžního ročníku, tři rozhodčí ve věku 19 let po ukončení maturity oznámili, že se rozhodli ukončit činnost rozhodčího. A to byli na nominační listině minimálně tři roky.

Je možnost přihlásit se a stát se rozhodčím? Co pro to případní uchazeči mohou udělat?

Kdyby se z čtenářů, fotbalových nadšenců, funkcionářů, bývalých i současných hráčů chtěl někdo stát rozhodčím, ozvěte se na sekretariát okresního fotbalového svazu a příslušná komise rozhodčích s vámi probere vše potřebné.

Jak se díváte na pád mužů 1. FC Viktorie Přerov do krajského přeboru? Nezaslouží si okresní město vyšší soutěž? Kde byste rád mužský fotbal v Přerově viděl?

Situace netěší mne ani funkcionáře přerovské kopané. Přerov jako okresní město by si zasloužil hrát minimálně MSFL. Tento rok byl pro mužstva našeho okresu celkově velmi špatný. Sestup Hranic z MSFL do divize, sestup Přerova z divize do krajského přeboru, Lipník sestoupil do I. B. třídy. A další velké město v našem okrese Kojetín již nějakou dobu nehraje vůbec žádnou soutěž. Myslím, že žádný jiný okres nezažil v sezoně 2023/24 sestup svých největších oddílů v takovém počtu, jako ten náš. Určitě velký vliv na sestup Viktorky Přerov mají neustále nevyřešené majetkové vztahy týkající se stadionu. Mládež hrála své zápasy v okolních vesnicích. Věřím, že tato situace se v blízké době změní a fotbal v Přerově půjde opět nahoru, což bych si velmi přál. A rovněž bych to přál i funkcionářům Viktorie Přerov, protože si myslím, že odvádí spoustu dobré práce. Ale bez vlastního stadionu a zázemí se fotbal dělá velmi těžce.