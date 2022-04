Desetigólový výprask

Rychlá rozehrávka, střední záložník Marek Doležal posílá míč za obranu na Jaroslava Sehnálka a zkušený útočník Horních Nětčic krásným lobem zvyšuje náskok svého týmu. Byl to jeho den, trefil se hned čtyřikrát.

„Byly to jinak takové obyčejné góly, na které se nadřeli kluci. Do prázdné brány nebo sám na gólmana,“ řekl Jaroslav Sehnálek skromně.

Jeho tým nakonec zvítězil nad beznadějně posledním celkem tabulky doma vysoko 10:1. „Měli jsme nějaké kluky zraněné a slyšeli jsme, že Stará Ves tam má mít nějakého dobrého středního záložníka. Měli jsme respekt, ale ukázal se jako zbytečný. Diktovali jsme to od začátku do konce,“ ohlédl se hrdina střetnutí.

Postup i zklamání ve Všechovicích

Jeho lobovaný pokus byl povedený, nejhezčí gól kariéry ale dával kde jinde než v dresu Všechovic. To když v I. A třídě s týmem vykopal postup do krajského přeboru. V ostrém derby s Opatovicemi byla jeho branka tou jedinou a rozhodla.

„Tři, čtyři metry za šestnáctkou mi to dával Zdeněk Merta. Já to vypálil z první pod břevno. Byla to nějaká 75. minuta a strašná euforie. V tom ročníku jsme ztráceli na Brodek jedenáct bodů, nakonec jsme to stáhli a postoupili,“ zavzpomínal Jaroslav Sehnálek na nejkrásnější léta kariéry.

Ta pokračovala ve Všechovicích i nadále. Tým dokonce postoupil až do divize, kterou hraje dodnes. Už ale bez někdejšího kapitána Sehnálka, se kterým se tehdy Tatran rozešel. Sen o divizi tak padl.

„Když jsme postoupili z krajského přeboru, pak jsem absolvoval přípravu. Necelé dva týdny před začátkem divizní sezony jsme se nějak nedomluvili. Bylo mi naznačeno, že budu na lavičce, což se mi nelíbilo. Tak jsem to v nejlepším ukončil,“ prozradil ostřílený borec.

„Nějaké nabídky jsem měl. Do Bystřice nebo mi volali kluci z Ústí. Já jsem v té době byl z toho zklamaný a neměl chuť nikde dokazovat od znova, že patřím do sestavy a mám na krajský přebor,“ doplnil.

A tak přišel logický přestup za fotbalem pro opravdovou zábavu. V Horních Nětčicích nyní kope okresní přebor s několika dobrými kamarády.

„Znám je odmalička, hrávali jsme spolu od přípravky, pak tak různě ve Všechovicích, Opatovicích, když jsme byli mladí,“ pousmál se bývalý levý bek, jehož fotbalovým vzorem je Sergio Ramos.

„Za mě nejlepší obránce i fotbalista světa,“ má Sehnálek jasno, i když si je vědom určité kontroverze. „To sice taky, mám ho ale takto už uloženého. A taky Cristiana Ronalda, samozřejmě,“ uzavřel.

Aby taky ne, čtyři góly v zápase jsou čtyři góly v zápase…