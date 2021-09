Místo do klece zamířil na fotbalový trávník. Český MMA zápasník Jiří Procházka oblékl v sobotu dres svých rodných Hostěradic na Znojemsku, které v televizním utkání porazily v osmém kole okresního přeboru na domácím hřišti Prosiměřice 4:3.

Český MMA zápasník Jiří "Denisa" Procházka naskočil v sobotu do utkání okresního přeboru v dresu Hostěradic. | Foto: UFC

V nastaveném čase byl osmadvacetiletý sportovec dokonce blízko gólu, ale po rohovém kopu hlavou minul tyč. "Byla by to třešnička na dortu, Jiříkovi chyběly jen centimetry," pravil do kamery ČT sport kapitán hostěradického týmu Radek Burger.